Görenleri şoke etti! Denizde yüzen gizemli tank...

star.com.tr 21 Aralık 2021 Salı 10:19 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 13:39

Geçtiğimiz hafta Endonezya'da bazı sosyal medya kullanıcıları, denizde yüzen tank olduğu düşünülen askeri aracın fotoğraflarını paylaştı.



Yerel basında çıkan haberlere göre fotoğraflar, Güney Çin Denizi'nin en güney kesiminde yer alan ve büyük ölçüde Endonezya'nın karasularında bulunan geniş, Natuna Denizi'ndeki petrol kulesi çalışanları tarafından çekildi.

GİZEMLİ TANK GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ

Görüntülerden birinde, Görüntülerden biri, kulesi ve silahı açıkça görülebilen tankın açık denizde yüzdüğünü gösteriyor. Araç aşırı derecede paslanmış gibi görünse de, yedek bidonlar ve bir çekme kablosu da dahil olmak üzere harici ekipmanlarının bir kısmı sağlam görünüyor.

Başka bir görüntüde, arka planda gerçek bir gemi olan görünüyor. Geminin yüzen cisme yaklaşmaya çalıştığı, ancak sert sular nedeniyle bunu başaramadığı bildirildi.

Tuhaf olay, tank benzeri araç hakkında oldukça karışık mesajlar veren ülke ordusu tarafından kabul edildi.

Pazar günü Binbaşı Saul Jamlaay yerel basına verdiği demeçte, Tanklara benzer nesneler bulunduğuna ilişkin haberlerin doğru olduğunu, ancak nesnelerin tehlikeli olmadığını söyledi.

Başka bir askeri yetkili ise, kayıp tankın ordu tarafından arandığını ileri sürdü.

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