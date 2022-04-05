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Savunma

Dev anlaşma için imzalar atıldı: 250 adet M1A2 Abrams tankı alacaklar

Polonya, 250 ABD yapımı M1A2 Abrams tank alımı için sözleşme imzalandı. Söz konusu anlaşmayı Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak imzaladı.

AA5 Nisan 2022 Salı 18:53 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 18:55
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Błaszczak, ABD'nin Varşova Büyükelçisi Mark Brzezinski ile sözleşmeyi imzaladı.

Toplam 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tank alımı için düzenlenen imza töreninde konuşan Błaszczak, ''Bugün, Polonya-ABD iş birliği tarihi için çok önemli bir gün.'' dedi.

Bakan, tankların 18. Mekanize Tümen Komutanlığı'na konuşlanacağını söyledi.

Bu anlaşma ile Polonya ordusunun çok güçleneceğine dikkat çeken Błaszczak, "Doğu sınırımızın ötesinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Polonya ordusunun güçlendirilmesi, olası düşman saldırılarını caydıracaktır." ifadelerini kullandı.

Polonya Savunma Bakanlığı, Polonya ordusunun tanklarla birlikte simülatör, eğitim ve lojistik desteği alacağını da bildirdi.

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