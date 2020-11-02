star.com.tr 02 Kasım 2020 Pazartesi 21:05 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 21:05

Technodinamika Group’un bir parçası olan JSC CSTS Dinamika, döner kanatlı hedef İHA sisteminin devlet testlerini başarıyla tamamladığı bildirildi.

Bu, Rusya’da tasarlanan, inşa edilen ve test edilen bu büyüklük grubuna ait ilk insansız döner kanatlı araç. 315 kg kalkış ağırlığına ve 1 saat havada kalış süresine sahip araç 100 km’ye kadar operasyonel menzile sahip. Araç, ‑30 ° С ile + 40 ° С arasında görev yapabiliyor.

Bu, Rusya'da tasarlanan, inşa edilen ve test edilen bu büyüklük grubuna ait ilk insansız rotorlu araç. 315 kg kalkış ağırlığı ile, uçuş dayanıklılığı en az 1 saat olan, 100 km’ye kadar operasyonel menzile sahip olduğu belirtilen aracın ‑30 ° С ile + 40 ° С arasında görev yapabildiği bildiriliyor.

Dinamika Bilimsel ve Teknik Hizmetler Merkezi, insansız hava araçlarıyla simülatörün denemelerini başarıyla tamamladı. Sistem deneysel, iyileştirilmiş silah sistemlerinin denemelerinde ve diğer amaçlar için düşük hızlı drone'ları ve helikopterleri simüle etmeyi amaçlıyor.

Eyalet denemeleri, sistemin pilot serisinin üretimine başlamak için yeterli bir ölçekte yapıldı. Denemeler, sistemin tüm uçuş ve operasyonel özelliklerini doğruladı.

Denemelerin son aşaması, Savunma Bakanlığı’nın Chkalov Devlet Uçuş Test Merkezi’nde, amaca yönelik tasarlanmış ekipmanların kullanılmasıyla gerçekleştirildi. Testler Chkalov Center uzmanları tarafından yapılırken, Dinamika Center’ın uçuş test üssünün personeli de uçuşlar için destek sağladı.

İHA'lar ile simülatörün bir pilot partisinin üretilme olasılığı hakkında elde edilen ilk sonuç, Dinamika Bilimsel ve Teknik Hizmetler Merkezi'nin drone'ların seri üretimini ilk kez başlatmasına izin verdi. Technodinamika Group CEO'su Igor Nasenkov basın ofisinin aktardığına göre, şirket, insansız hava araçlarının bileşenlerinin seri olarak monte edilmesine ve entegre edilmesine izin veren bir atölye çalışması başlattı ”dedi.

İnsansız hava araçlarıyla simülatörün bir pilot partisinin üretilme olasılığı hakkında elde edilen ilk sonuç, Dinamika Bilim ve Teknik Hizmetler Merkezi’nin drone’ların seri üretimini ilk kez başlatmasına izin verdi. Technodinamika Group CEO’su Igor Nasenkov basın ofisinin aktardığına göre şirket, insansız hava araçlarının bileşenlerinin seri olarak monte edilmesine ve entegre edilmesine izin veren bir atölye çalışması başlattı.

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