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Savunma

Dikkat çeken anlaşma! 250 adet Abrams tankı satışı için onay çıktı

ABD, Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde 250 Abrams tankının satışına onay verdi. Söz konusu anlaşmanın ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin büyümeye devam ettiği süreçte yapılması da dikkat çekti.

AA18 Şubat 2022 Cuma 18:54 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 18:54
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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının 250 Abrams tankının Polonya'ya satışına onay verdiğini Kongre'ye bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, 250 tankın yanı sıra ilgili ekipmanların da satışa dahil olduğu bildirildi.

İŞ BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin büyümeye devam ettiği süreçte yapılan tank satışı dikkati çekerken, Polonya ziyaretinde satışı değerlendiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise söz konusu satışın iki ülke arasındaki iş birliğini artıracağını ifade etti.

ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor, teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

  • Abrams tankı
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  • polonya-abd

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