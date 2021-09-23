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Savunma

Dost ülkeden resmi açıklama: Bayraktar TB2 fabrikası kurulacak!

Türkiye'nin Ukrayna ile savunma alanında yaptığı iş birliği artmaya devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ülkede ünü kısa sürede dünyanın her tarafına yayılan Türk silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 fabrikasının kurulacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 4 adet Bayraktar TB2 kompleksi satın almayı planladıklarını açıklayan Ukrayna, 2019'da Türkiye'den 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

TRT Haber23 Eylül 2021 Perşembe 21:53 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:20
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Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin namı ülke sınırlarını aşmaya devam ediyor. Kısa sürede dünyanın ilgisini çeken Bayraktar TB2'ler için çok önemli bir açıklamaya yapıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna, şimdi de insansız hava araçlarını kendi topraklarında üretmeye hazırlandığını açıkladı.

UKRAYNA TOPRAKLARINDA BAYRAKTAR FABRİKASI KURULACAK

Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyleyerek, ülkesinin Bayraktar TB2'leri yalnızca satın almak niyetinde olmadığını, üretimini de yapmak istediğini vurguladı.

GÖRÜŞMEDE DİLE GETİRDİ

Dimitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin New York'taki görüşmesinde konunun gündeme geldiğini belirtti ve "Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulacak." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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