24 Kasım 2025 Pazartesi
Savunma

Dost ülkeye resmen silahlar yağıyor: Javelin füzelerinin havalimanına inmesi an meselesi

ABD'nin önemli füzelerinden olan Javelin füzeleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Hindistan ile gerilim yaşayan Pakistan, ABD'den Javelin füzesi almak için harekete geçti.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 21:22 - Güncelleme:
Dost ülkeye resmen silahlar yağıyor: Javelin füzelerinin havalimanına inmesi an meselesi
ABD'nin ürettiği Javelin füzeleri, özellikle Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın en çok kullandığı füzelerin arasında yer alıyor. Hindistan ile sürtüşme yaşayan dost ülke Pakistan yönetimi, ABD ile füze anlaşmasını imzaladı.

PAKİSTAN'DAN 65 MİLYON DOLARLIK JAVELİN FÜZESİ HAMLESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'a 65 milyon dolar değerinde Javelin tanksavar füze sistemi ve Excalibur güdümlü topçu mühimmatının satışını onayladı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Pakistan'a 65 milyon dolar değerinde Javelin tanksavar füze sistemi ve Excalibur güdümlü topçu mühimmatının satışını onayladığını söyledi.

ABD'den resmen Javelin füzesi satın alan Pakistan yönetimi, sınır bölgesinde güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Javelin füzeleriyle savunmayı az da olsa rahatlatmak isteyen Pakistan yönetimi, Trump ile çeşitli savunma işbirliği içerisine girmek istiyor.

JAVELİN ANTİTANK FÜZESİ

FGM-148 Javelin, personel tarafından taşınabilen, lazer güdümlü, sahip olduğu savaş başlığı çarpma tetikli yüksek ısı yayan patlayıcı içeren güdümlü bir tanksavar füzesidir.

Personelin taşıdığı fırlatıcı tüp sayesinde lazerli elektronik işaretleme kullanılarak hedefe kilitlenir. Ateşle ve unut diye tabir edilen anti-tank füzesidir.

Bütün zırhlı kara araçları, düşük hızlı hava araçları, bina, siper ve koruganlara kullanımı uygundur.

