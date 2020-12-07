'Dünyada benzeri bulunmayan' tank: Teslimat tarihi açıklandı

star.com.tr 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:35

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec tarafından yapılan açıklamada, modern ana muharebe tankı Armata’nın Rus birliklerine seri teslimatlarının 2021'de başlayacağını duyuruldu.

Rostec'in başkanı Sergei Chemezov, "Armata platformunu temel alan T-14 tankının seri teslimatları 2021'de başlayacak. Bu, şüphesiz bugün dünyanın en iyi tankı. Gelecekte, bu platform Rus Ordusunun ana muharebe tankı olacak." şeklinde konuştu.

Chemezov, en yeni T-14 tankının vidasız versiyonunun seri olarak üretilmeyeceğini ancak diğer kara tabanlı robotlar için insansız teknolojileri test etmek için tasarlanacağını söyledi.

Rusya'nın 2019 yılında Armata tanklarının ihracatı için gerekli tüm belgeleri resmileştirdiği bildirildi.

2020 Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu’nda T-14 Armata ana muharebe tankının Mısır, Hindistan, Vietnam ve Beyaz Rusya’ya satılmasının gündemde olduğu ifade edilmişti.

T-14 ARMATA

50 ton ağırlığındaki T-14 tankı 10,8 metre uzunluğuna, 3,5 metre genişliğine ve 3,3 metre yüksekliğe sahip olmasının yanında, 90 km hız ile 500 km herekât menziline sahiptir.

Dakikada 10-12 atış yapabilen T-14, 125 mm’lik 2A46 yivsiz top ile 7 bin metreden hedefini vurabilmesinin yanı sıra lazer güdümlü füzeler de ateşleyebiliyor. Toplam 45 adet mermi taşıma kapasitesine sahip olan tankın üzerinde hafif silah olarak 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek yer alıyor.

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