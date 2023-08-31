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Savunma

Dünyada eşi benzeri yok! Selçuk Bayraktar: Yeni bir çığır açacak

Bayraktar TB3'ün yakında havalanacağını belirten Selçuk Bayraktar 'Katlanır kanatlı ilk SİHA olmuş olacak. Deniz havacılığında yeni bir çığır açacak. Binlerce km'lik keşif yapabilecek.' dedi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 21:45 - Güncelleme:
Dünyada eşi benzeri yok! Selçuk Bayraktar: Yeni bir çığır açacak
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Ankara'daki TEKNOFEST alanında CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar, "Herkes büyük bir yürekle bu işi yapıyor. TEKNOFEST masal diyarı gibi bir yer. TEKNOFEST ile umut doluyoruz. 2018'de ilk açıldığın sabah eşim ve kızımla gelmiştik. O duygu sabahın köründe on binler, çocuklar gelince masallardaki diyara dönüştü. O ürpertiyi hiç unutmam. Festivalde hava araçlarımız var. Büyük bir girişim programı sergiledik. 42 yarışma dışında bu projelerden yetişenlerin katılacağı bir yarışma düzenledik. Etkinlik çadırları var. Hava gösterileri var.

Bayraktar TB3 festivalden sonra inşallah uçacak. Bizden sonra Amerika ve İsrail de yapacağını açıkladı. Gemiden uçuşu bakalım ilk kim gerçekleştirecek. Yarış devam ediyor. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek. Bu tarz bir keşif hava unsuru şu anda dünyada yok. Katlanır kanatlı ilk SİHA olmuş olacak. Deniz havacılığında yeni bir çığır açacak. Binlerce km'lik keşif yapabilecek. Teknolojinin festivali dünyada ilk defa TEKNOFEST ile yapıldı. Bizim kuşağımız hep bir olabilir mi düşüncesi ile geçti. Şimdi ki mühendislerimizin hayali dünyaya damga vurmak. Artık bir anlamda kaportacılık deniyor ya onu yapmak değil de tam bağımsız bir Türkiye için eserler yetiştirebileceğine inanan bir kuşak geliyor. Türkiye akıllı mühimmatları dünyaya ihraç ediyor. Her şey Türk mühendislerin eseri. Japonya özellikle Bayraktar TB2'ye çok büyük ilgi duyuyor. Latin Amerika ve Avrupa'dan da çok ciddi talepler var. 32 ülkeye ihraç edildi. Kızılelma 2024'te seri üretimde. Türkiye havacılıkta oyun kurucu ülkeler arasında" ifadelerini kullandı.

"HER YIL BENZER KARALAMA GÖRÜYORUZ"

Bayraktar şöyle devam etti:

Biz her yıl benzer karalama görüyoruz. Bunlara rağmen TEKNOFEST'e ilginin daha da arttığını görüyoruz. Bu ciddi bir tezat. İftira atanlar için gelip görmeleri gerekiyor. Görseler böyle konuşmayacaklar belki. Rahmetli babamın vasiyeti olduğu üzere harcanan miktara baktığınızda Baykar'ın 300 milyon TL harcadığını görüyoruz. Her kurum kendi yarışmasıyla ilgili ödül kısmını harcıyor. Örneğin Aselsan 100 bin TL ödül veriyor. Onlarca personel milletimize teknolojiyi sevdirmeye çalışıyor. Baykar'ın 100'den fazla personeli görev alıyor. Bütün yarışma düzenleyici kuruşlar yarışmaların yükünü çekiyor ve harcamaları kendileri yapıyorlar. T3 Vakfı'na bağış yapan sadece Baykar. Biz 300 milyon TL bağışı bile yeterli bulmuyoruz. Amaç çamur at izi kalsın. TEKNOFEST'in amacı bu zihniyeti yok etmiş. Hür ve bağımsız olacağım diyen bir nesil yetiştirmek. Bunun bedeli de bunlara maruz kalmak. İftira atanlara tavsiyem kendi amaçlarına hizmet etmiyor. TEKNOFEST daha da büyüyor. Burada siyasi bir propaganda da yapılmıyor. İzmir'de yine yapacağız. Kendi hedefimize doğru dosdoğru yürüyeceğiz. Onların yaptıkları kendilerine fayda getirmedi bize de zarar getirmedi. İzmir'de 27 Eylül'de düzenlenecek. Ardından bir Anadolu şehrimizde olmamız gerekiyor.

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