Dünyada sayılı ülkede bulunuyor! Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak

IHA 4 Mart 2022 Cuma 10:07 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 10:07

TUSAŞ, geliştirdiği hava araçlarını en zorlu koşullarda milli imkanlarla test etmek için yatırımlarını güçlendiriyor. Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi ile hava araçlarının geliştirme ve sertifikasyon süreçleri için gerekli olan testlerden biri daha milli olarak gerçekleştirilecek.

HÜRJET ve Milli Muharip Uçak başta olmak üzere TUSAŞ tarafından geliştirilen ürünlerin test edileceği tesis ile test verilerinin ülkemizde kalması sağlanacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, havacılığın en büyük tehditlerinden biri olarak nitelendirilen hava araçlarına kuş çarpma ihtimalinden en az zararı görmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sadece havacılık değil, bu teste ihtiyaç duyan tüm sektörlerin kullanımına hitap edecek şekilde tasarlanan tesisin, dünyada farklı ülkelerden ve sektörlerden rağbet görmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda çeşitli kütlelerde jel formda oluşturulmuş kuş kalıplarının top sistemine benzer bir sistemle fırlatılması sonucunda hava aracı bileşenin aldığı hasar tespit edilebilecek. Elde edilecek test verisi ile Milli Muharip Uçak ve Hürjet başta olmak üzere TUSAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilen tüm platformların ve hava araçlarının kritik komponentlerinin geliştirme süreçlerine katkı sağlanacak.

"TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ÖZGÜN ÜRÜNLER GELİŞTİRMEYE VE BU ÜRÜNLERİ YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA TEST ETMEYE ÖNEM VERİYORUZ"



Kuş Çarpma Test Tesisi için görüşlerini paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Tam bağımsız savunma sanayii için özgün ürünler geliştirmeye ve bu ürünleri yerli ve milli imkanlarla test etmeye önem veriyoruz. Test verilerinin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Kuş Çarpma Testi Tesisi, sadece dünyanın belirli ülkelerinde bulunan bir tesis ve ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin havacılık ekosistemine kazandırdığımız yeni kabiliyet için emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.