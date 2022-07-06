Dünyanın en iyilerinden... Türkiye'den SAMP-T açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerarası ve liderlerin baş başa görüşmesinin ardından iki ülke ararsında anlaşmalara imza atıldı.

Bir gazetecinin SAMP-T hava savunma sistemi konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Erdoğan, SAMP-T'nin İtalya, Fransa ve Türkiye arasında büyük önem arz ettiğini vurguladığını ifade etti.

En son NATO zirvesinde de yine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuyu etraflıca ele aldıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendileri de 'ben de Sayın Draghi ile bu konuyu görüşeceğim' dediler. 'Sayın Draghi'nin Türkiye ziyareti olacak ben de görüşeceğim' dedim ve bugünkü ikili görüşmemizde de konuyu tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız yine aynı şekilde ele aldılar ve bir an önce SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. İmzaları atalım istiyoruz çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu büyük önem arz ediyor. Bu konuda zaten sayın Başbakanla mutabakatımız tam, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aynı şekilde Macron ile de mutabakatımız bu konuda var. Temennim o ki bir an önce imzaları atıp yola devam edelim."

SAMP-T

SAMP-T, İtalya ile Fransa'nın ortaklaşa kurduğu ve bir süre sonra 'Avrupa'nın füzesi' ismiyle anılan bir füze savunma sistemi. Sahip olduğu özelliklerle kendi alanında 'dünyanın en iyilerinden biri' olarak kabul ediliyor. Aslında SAMP-T füze ailesi 2008 yılında da Türkiye'de gündem olmuştu.

SAMP-T, bir lançerde 8 füze taşıma kapasitesine sahip. Radarı ile 360 derece izleme yapan SAMP-T, 100 kilometre mesafe ile 20 kilometre yükseklikteki balistik füzelere, 30 kilometre yükseklikteki hava soluyan uçak gibi hedeflere karşı angajman kabiliyetine erişebiliyor.