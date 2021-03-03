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Savunma

Endonezya Donanması için iki yeni çıkarma gemisi suya indirildi

Endonezya Donanması'nda hizmete girmek üzere Teluk Bintani sınıfı iki yeni tank çıkarma gemisi denize indirildi.

star.com.tr03 Mart 2021 Çarşamba 20:00 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 20:01
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Endonezya ordusunun hizmetine girmek üzere ülkedeki tersanelerden PT Bandar Abadi'nin Teluk Bintuni sınıfı iki adet tank çıkarma gemisini (LST) ürettiği bildirildi.

Batı bölgesindeki Riau adalarında 526 ve 527 olarak numaralandırılarak denize indirilen iki gemi için, 2019'da PT Bandar Abadi ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmanın tutarı 25,2 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Önceki dönemlerde, deniz savunmasını güçlendirmek için Endonezya Donanması'nın aynı sınıftan yeni geliştirmelere sahip 12 adet daha yeni tank çıkarma gemisi alacağı bildirilmişti.

Teluk Bintuni sınıfı toplam 120 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe ve 3 metre yüksekliğe sahiptir. Gemi, mürettebat dahil olmak üzere 476 yolcuya ilaveten bir adet helikopter ve 10 adet Leopard Ana Muharebe Tankı taşıyabilecek kapasitededir.

star.com.tr

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