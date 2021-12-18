star.com.tr 18 Aralık 2021 Cumartesi 14:39 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 14:39

BAE ile ABD arasında eski Başkan Donald Trump döneminde imzalanan 23 milyar dolarlık savunma sanayii ürünleri alım paketinde, 10.4 milyar dolarlık 50 adet F-35 tipi savaş uçağı, 2.97 milyar dolarlık 18 adet MQ-9B tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve 10 milyar dolarlık farklı mühimmatın yer aldığı ifade edilmişti.



Joe Biden'ın göreve gelmesiyle, İsrail'in bölgede hava üstünlüğünü sağlayacak F-35'leri sadece kendi envanterinde istemesi ve BAE'nin Yemen'e Suudi Arabistan liderliğindeki müdahalesi endişeleri bahane edilerek, anlaşma dondurulmuştu.

BAE F-35 ANLAŞMASINDAN ÇEKİLME TEHDİDİNDE BULUNDU

Geçtiğimiz günlerde Abu Dabi yönetimi, ABD ile yapılan ve aralarında F-35 savaş uçakları, Reaper insansız hava araçları ve diğer gelişmiş mühimmatları da kapsayan 23 milyar dolarlık 'savunma paketi' anlaşmasından çekilme tehdidinde bulundu.

Körfez ülkesinin, ABD'nin sunduğu 'güvenlik gereksinimlerinin çok ağır' olmasından şikayetçi olduğu bildirildi.

Çeşitli analistlere göre, BAE'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı alımını askıya alma kararı, Washington'un müttefiklerinin çok kutuplu bir dünyada aşırı gerilme nedeniyle azalmakta olan ABD askeri gücüne olan güvenin azaldığının işareti.

'BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ZENGİN AMA APTAL DEĞİL'

Sözde Çin casusluğuna karşı koruma sağlamak için tasarlanan ağır ABD kısıtlamalarının, BAE'nin kararının önemli bir itici güç olduğu bildiriliyor.

İngiltere'nin eski Suriye Büyükelçisi Peter Ford, gazetecilere verdiği bir demeçte, iki tarafın hala BAE'nin Trump yönetimi sırasında istediği bazı talepler de dahil olmak üzere anlaşmayla ilgili endişeleri çözmeye çalıştığını söyledi.

Ford, F-35 uçağının İsrail'e zarar verebilecek herhangi bir kapasitesini devre dışı bırakmak gibi kibirli taleplerin, BAE'ye anlaşmadan çıkmak için iyi nedenler verdiğini söyledi.

BAE, ABD'nin 'İsrail'in hava üstünlüğü'nü korumak için ekletmek istediği şartlardan nefret ettiğini belirten Ford, "Zengin ama aptal olmayan Birleşik Arap Emirlikleri, bu yanlış adımı anlaşmayı durdurmak için bir bahane olarak kullandı.' dedi.

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