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Savunma

Estonya'dan Carl-Gustaf M4 anlaşması

Estonya ordusu, Carl-Gustaf M4 silah sistemleri satın almak için İsveçli Saab şirketi ile ön anlaşmaya vardı.

star.com.tr16 Mart 2021 Salı 19:38 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 19:38
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İsveçli havacılık ve savunma şirketi SAAB, Estonya Silahlı Kuvvetleri'ne Carl-Gustaf M4 silah sistemlerini teslim etmek üzere yaklaşık 12 milyon dolarlık bir sipariş aldığını duyurdu.

Estonya ordusunun, on yıl süresince 250 adet Carl-Gustaf M4 silah sistemi, ilgili teçhizat ve eğitim hizmetlerini tedarik edeceği bildirildi.

Estonya Savunma Yatırım Merkezi'nde yetkili Ramil Lipp, "Estonya ve İsveç şirketi Saab arasındaki işbirliği her iki tarafça da büyük beğeni topladı ve birçok şirketin tedarik sorunu yaşadığı düşünüldüğünde salgının ağır etkilerine rağmen geçen yılki siparişi aldığımız için memnunuz." ifadelerini kullandı.

Carl-Gustaf M4, halihazırda 13 ülke tarafından sipariş edilen taşınabilir, omuzdan fırlatılan, çok rollü silah sisteminin en son sürümüdür. Carl-Gustaf silahları, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok NATO üye ülkesinde hizmet vermektedir.

star.com.tr

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