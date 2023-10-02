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Savunma

Eurofighter Typhoon jetleri Polonya'ya konuşlandırıldı

İngiliz Eurofighter Typhoon savaş uçakları Polonya'ya ulaştı. Açıklamayı Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak yaptı.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Eurofighter Typhoon jetleri Polonya'ya konuşlandırıldı
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

Blaszczak, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İngiltere ile yaptığı görüşmelerin sonucunda söz konusu uçakların Polonya'ya geldiğini kaydetti.

RAF'a bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını belirten Blaszczak, "İngiliz pilotlar, F-16 pilotlarımızla birlikte Polonya hava sahasında devriye gezecek. Güvenliği birlikte sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliğini artıran ve Belarus'un ülke için tehdit olabileceğini öne süren Varşova yönetimi, askeri işbirliklerini artırmayı sürdürüyor.

  • Eurofighter Typhoon
  • İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri
  • Polonya

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