Eurofighter Typhoon'ların ilk 2'sini teslim aldılar

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 06:53 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 06:53

Kuveyt, İtalya'dan sipariş ettiği 28 "Eurofighter Typhoon" tipi savaş uçağından ilk 2'sini teslim alarak savunma sistemine kattı.

Kuveyt resmi haber ajansı Kuna'nın haberine göre, Kuveyt Hava Kuvvetleri, İtalyan Leonardo şirketi tarafından üretilen ilk iki Eurofighter Typhoon" tipi savaş uçağını teslim aldı.

İtalya'da Torino kentindeki Caselle Hava Üssü'nde gerçekleşen teslim törenine Kuveyt'in Roma Büyükelçisi Şeyh Azzam es-Sabah, Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Bender el-Mezyen, ile Leonardo şirketinin CEO'su Herman Claesen ve her iki ülkeden çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Tümgeneral el-Mezyen, ülkenin savunma alanında ihtiyacını karşılamak üzere teslim almaya geldikleri Eurofighter savaş uçaklarının Kuveyt'e 14 Aralık'ta ulaşacağını söyledi.

Büyükelçi Şeyh Azzam es-Sabah, törende Kuveyt'in işgalinden bu yana yaşanan tehditlere karşı İtalya'nın verdiği desteği takdirle karşıladığını ve bu son başarıdan dolayı da gururlandığını dile getirdi.

Kuveyt için üretilecek olan 28 uçağın, şimdiye kadar üretilmiş olan en yüksek kapasiteli Eurofighter Typhoon oldukları ifade edildi.

Kuveyt Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah es-Sabah ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti arasında, 28 "Eurofighter Typhoon" tipi savaş uçağının alımı konusunda 2016 Nisan ayında mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kuveyt'e ait Typhoon savaş uçaklarının ilk uçuşu 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti.