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Savunma

Eurofighter'ın Türkiye'ye verilmesi için lobiye giriştiler!

Batı basınına konuşan Alman kaynak, Airbus'ın anlaşmayı ilerletmek için Scholz yönetimi ile birlikte lobi çalışması yapmış olması gerektiğini söyledi. Kaynak, anlaşmanın olumsuz sonuçlanmasının 4'lü konsorsiyumda büyük bir depreme yol açacağını da kaydetti.

Star Gazetesi22 Kasım 2023 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Eurofighter'ın Türkiye'ye verilmesi için lobiye giriştiler!
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Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma planı dünya tarafından radara alındı. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden batı basını, çarpıcı bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'den oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilen Eurofighter'in en gelişmiş Tranch 4 değişkeniyle ilgilendiğini yazan batı basını, anlaşmanın önündeki en büyük engellerden birinin Alman muhalefeti olduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz" sözlerine haberde vurgu yapıldı.

EUROFİGHTER'IN TÜRKİYE'YE VERİLMESİ İÇİN LOBİYE GİRİŞTİLER!

Almanya'nın daha önce Suudi Arabistan'a benzer bir Eurofighter satışını engellemesi İngiliz yetkilileri kızdırdığını yazan batı basını, 2030 yılına kadar daha fazla sipariş almaması durumunda bazı Airbus fabrikalarının kapanacağını kaydetti.

Batı basınına konuşan Alman kaynak, Airbus'ın anlaşmayı ilerletmek için Scholz yönetimi ile birlikte lobi çalışması yapmış olması gerektiğini söyledi.

Alman koalisyonundaki Yeşiller Partisi'nin Türkiye'ye her türlü ihracata karşı olan parti olduğunu Başbakanlık ve Scholz ise pragmatik olduğunu ifade eden kaynak, anlaşmanın zora girmesi durumunda bu satışa karşı çıkması muhtemel olan Şansölye Yardımcısı Robert Habeck ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gibi Yeşiller üyesi isimlerin de yer aldığı kişilerin Federal Güvenlik Konseyi'nin önüne geleceğine dikkat çekildi.

İtalya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupalı ortakların gelecekte Almanya'nın endüstriyel üretimi olmadan silah üretmeyi tercih edebileceğini belirten Alman kaynak, "Almanya, dünya çapındaki rakiplerinin ürünlerini Fransızların yaptığı gibi 'Almansız' olarak satma riskini bir kez daha göze alamaz" ifadelerini kullandı.

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