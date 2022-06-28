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Savunma

F-16 mı F-35 mi? JAS-39 Gripen yerine alternatifler masada

Resmi olarak kesin bir karar verilmemiş olsa da, Çekya'nın eskiyen JAS-39 C/D Gripen uçak filosu yerine, önce F-16 Viper, ardından F-35 Lightning II uçaklarını incelediği bildirildi. İddiaya göre, F-16 ya da F-35 Lightning II, Çek Savunma Bakanlığı tarafından mevcut JAS-39 C/D Gripen jet filosunun değiştirilmesi için favori adaylar arasında görülüyor.

Star Gazetesi28 Haziran 2022 Salı 12:02 - Güncelleme:
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Birkaç yıldır, İsveçli üretici Saab'dan 2027'ye kadar (kira sözleşmesini 2029'a kadar uzatma seçeneği ile) kiralanan 14 JAS-39 C/D Gripen avcı uçağının yerini alabilecek bir avcı uçağı seçmek için Çekya Savunma Bakanlığı'ndaki tartışmalar sürüyor.

ÜÇ SEÇENEĞİN TÜMÜ HALA MASADA:

1- Kiralamayı uzatarak Gripen savaş uçakları ile devam etmek

2- Daha yeni Gripen E/F varyantını satın alın

3- Tamamen farklı bir uçağa yönel.

F-16 SONRASI F-35 TARTIŞMASI! JAS-39 GRIPEN'İN YERİNİ ALABİLİR

Tamamen yeni bir uçak tipi satın alma kararı durumunda, adaylar Eurofighter Typhoon ve Lockheed Martin F-35 üzerinde tartışıyor.

F-16 Viper ya da F-35 Lightning II birbirine alternatif olabilecek iki seçenek arasındaydı.

F-16 Viper, çok pahalı olduğu olacak F-35 yerine düşünülüyordu, ancak Ukrayna'daki savaş Doğu Avrupa'daki güvenlik endişelerini artırınca, Çekya bütçeyi zorlayarak 5. nesil bir listeye yöneldi.

Çek medya kuruluşu Echo24'ün edindiği bilgilere göre, Hava Kuvvetleri, önümüzdeki yıllarda hangi uçakların Çek gökyüzünü koruması gerektiği fikrini bakanlığa çoktan iletmiş durumda. Ancak, kararı bakanlık ve hükümete verecek.

Haberde, "Çek Cumhuriyeti büyük olasılıkla daha önce yapılan uçak kiralama seçeneğini kullanmayacaktır. 2027'de, önümüzdeki on yıl içinde çeyrek asırdan daha eski Gripen'ler, kullanımdan kaldırılacak. Amerikan F-35'ten en yakın durulan aday olarak söz ediliyor. Fiyat muhtemelen parça başı 85 ila 90 milyon dolar civarında olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, resmi bir karar verme aşamasının 2023 yılına kadar uzayabileceğini söyledi.

Lockheed Martin'deki F-35 iş geliştirme başkan yardımcısı JR McDonald, geçtiğimiz hafta ILA Berlin Air Show'un açılış gününde düzenlediği basın toplantısında, Çekya'nın F-35'e gösterdiği büyük ilgiyi doğruladı.

McDonald, "Başlangıçta hem F-16 Blok 70/72'yi hem de F-35A'yı teklif ettik ancak ihtiyaçlarını değerlendirdikten sonra F-16'yı seçeneklerden kaldırdık." dedi.

Star Gazetesi

  • JAS-39 C/D
  • F-16
  • F-35 Lightning
  • Çekya Savunma Bakanlığı

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