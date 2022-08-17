F-16 Savaşan Şahin, MiG-29, F-35... Olası bir savaşta gökyüzünü onlar koruyacak

Ukrayna'daki savaş, Avrupa'daki güvenlik durumunu temelden değiştirdi. Eski kıtadaki ülkeler kendilerini tehdit altında hissediyor ve ordularına büyük yatırım yapıyorlar.
Bu yatırımlar kapsamında savaş uçakları, devletlerin silahlanmasında önemli bir rol oynadığı için ön plana çıkıyor.
Peki olası bir savaş durumunda Avrupa ülkeleri hangi uçaklara güveniyor? İşte Avrupa'da gökyüzünü koruyacak savaş uçakları...
Üretici: Lockheed Martin, ABD
F-35 avcı uçağının eski selefi
Hala NATO'daki en yaygın süpersonik uçak
Belçika, Danimarka, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya veya Yunanistan ordularının envanterinde bulunuyor.
Üretici: Lockheed Martin, ABD
En modern ve güçlü seri üretim uçak
Avrupa'da Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka, Belçika, Finlandiya veya Polonya ordusu kullanıyor.
Çek Cumhuriyeti de 24 uçak almayı planlıyor.
Üretici: Saab/BAE Systems, İsveç/Birleşik Krallık
İsveç ve Macaristan ordusunca kulllanılıyor.
Çek Cumhuriyeti'nin 2027'ye kadar kiralanmış 14 uçağı var.
Üretici: Eurofighter, Almanya/Fransa/İspanya/İngiltere/İtalya
Birkaç Avrupalı üreticinin ortak projesi
İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ordusu tarafından kullanılıyor.
Üretici: Dassault Aviation, Fransa
Fransa, Hırvatistan, Sırbistan ve Yunanistan ordusu kullanıyor.
Eurofighters ile birlikte Rafale avcı uçaklarının yerini yeni FCAS uçakları alacak.
Üretici: Dassault Aviation, Fransa
Dassault Rafale'nin selefi
Fransa ve Yunanistan ordusu kullanıyor.
Üretici: Panavia Aircraft, Almanya / Birleşik Krallık / İtalya
Yetmişlerde geliştirilen eski bir Avrupa uçağı.
Almanya ve İtalya ordusunda kullanılyor.
Üretici: McDonnell Douglas, ABD
Uçak Vietnam Savaşı sırasında ün kazandı
Yunanistan ordusunda kullanılılıyor.
Üretici: McDonnell Douglas, ABD
İtalya ve İspanya ordusunda kullanılıyor.
Yüksek kaza oranı nedeniyle, aşağılayıcı bir şekilde uçan tabut olarak anılır.
Üretici: McDonnell Douglas, ABD
Birçok dünya çatışmasında kullanılmış güvenilir ve çok yönlü bir uçak
İspanya, Finlandiya ve İsviçre ordusunda kullanılıyor.
Üretici: United Aviation Corporation, Rusya
Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Bulgaristan veya Polonya ordusunda kullanıyor.
Çek Cumhuriyeti, 1994'te MiG-29 çalıştırmayı durdurdu
Üretici: United Aviation Corporation, Rusya
Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan ordusunda kullanılıyor.
2000 yılına kadar Çek ordusunun teçhizatının bir parçasıydı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında da kullanılıyor.