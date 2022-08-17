F-16 Savaşan Şahin, MiG-29, F-35... Olası bir savaşta gökyüzünü onlar koruyacak

Ukrayna'daki savaş, Avrupa'daki güvenlik durumunu temelden değiştirdi. Eski kıtadaki ülkeler kendilerini tehdit altında hissediyor ve ordularına büyük yatırım yapıyorlar.

Bu yatırımlar kapsamında savaş uçakları, devletlerin silahlanmasında önemli bir rol oynadığı için ön plana çıkıyor.

Peki olası bir savaş durumunda Avrupa ülkeleri hangi uçaklara güveniyor? İşte Avrupa'da gökyüzünü koruyacak savaş uçakları...

F-16 Savaşan Şahin (Fighting Falcon)

Üretici: Lockheed Martin, ABD

F-35 avcı uçağının eski selefi

Hala NATO'daki en yaygın süpersonik uçak

Belçika, Danimarka, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya veya Yunanistan ordularının envanterinde bulunuyor.

F-35 Lightning II

Üretici: Lockheed Martin, ABD

En modern ve güçlü seri üretim uçak

Avrupa'da Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka, Belçika, Finlandiya veya Polonya ordusu kullanıyor.

Çek Cumhuriyeti de 24 uçak almayı planlıyor.

Jas-39 Gripen

Üretici: Saab/BAE Systems, İsveç/Birleşik Krallık

İsveç ve Macaristan ordusunca kulllanılıyor.

Çek Cumhuriyeti'nin 2027'ye kadar kiralanmış 14 uçağı var.

Eurofighter Typhoon

Üretici: Eurofighter, Almanya/Fransa/İspanya/İngiltere/İtalya

Birkaç Avrupalı üreticinin ortak projesi

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ordusu tarafından kullanılıyor.

Dassault Rafale

Üretici: Dassault Aviation, Fransa

Fransa, Hırvatistan, Sırbistan ve Yunanistan ordusu kullanıyor.

Eurofighters ile birlikte Rafale avcı uçaklarının yerini yeni FCAS uçakları alacak.

Dassault Mirage 2000

Üretici: Dassault Aviation, Fransa

Dassault Rafale'nin selefi

Fransa ve Yunanistan ordusu kullanıyor.

Panavia Tornado

Üretici: Panavia Aircraft, Almanya / Birleşik Krallık / İtalya

Yetmişlerde geliştirilen eski bir Avrupa uçağı.

Almanya ve İtalya ordusunda kullanılyor.

McDonnell Douglas F-4 Phantom II

Üretici: McDonnell Douglas, ABD

Uçak Vietnam Savaşı sırasında ün kazandı

Yunanistan ordusunda kullanılılıyor.

McDonnell Douglas AV-8B Harrier II

Üretici: McDonnell Douglas, ABD

İtalya ve İspanya ordusunda kullanılıyor.

Yüksek kaza oranı nedeniyle, aşağılayıcı bir şekilde uçan tabut olarak anılır.

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Üretici: McDonnell Douglas, ABD

Birçok dünya çatışmasında kullanılmış güvenilir ve çok yönlü bir uçak

İspanya, Finlandiya ve İsviçre ordusunda kullanılıyor.

MiG-29

Üretici: United Aviation Corporation, Rusya

Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Bulgaristan veya Polonya ordusunda kullanıyor.

Çek Cumhuriyeti, 1994'te MiG-29 çalıştırmayı durdurdu

Suhoy Su-25

Üretici: United Aviation Corporation, Rusya

Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan ordusunda kullanılıyor.

2000 yılına kadar Çek ordusunun teçhizatının bir parçasıydı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında da kullanılıyor.

Star Gazetesi