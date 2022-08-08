F-16 Savaşan Şahin'e karşı kaybetti ama... İşte YF-17'nin ilginç hikayesi

1970'lerde ABD Donanması, F-14'ün tüm savaş filolarının yerine kullanılamayacak kadar büyük ve pahalı olduğunu fark etti. Piyasayı daha ucuz bir alternatif için inceleyen Donanma, ABD Hava Kuvvetleri'nin (USAF) LFX programını gözlemlemek için birlikte harekete geçti.

1960'larda ve 1970'lerde, zamanın tasarım kurullarına karşı savaş tasarım kriterlerini savunan tartışmalı bir ABD Hava Kuvvetleri subayları ve sivil savunma analistleri grubu Fighter Mafia, iki uçağı değerlendirdi.

Hafif Savaş Uçağı (LWF) programı olarak bilinen resmi bir değerlendirme programında, iki hafif ancak güçlü uçak üretildi: General Dynamics YF-16 ve Northrop YF-17.

F-16 USAF'IN SEÇİMİNİ BELİRLEDİ

USAF, manevra kabiliyeti çok iyi, hızlı bir şekilde enerji kazanabilen veya kaybedebilen, dolayısıyla bir rakibi alt edebilen üstün bir savaşçı istedi.

Hızlanma, dayanıklılık, manevra, it dalaşı kabiliyeti ile tırmanma oranları değerlendirildiğinde YF-16, YF-17'ye karşı LFW değerlendirmesini kazandı

Değerlendirmelerde YF-16 ve YF-17 avcu savaş uçakları kıyasıya mücadele etti. USAF, YF-16'yı seçerken, donanma çift motorlu YF-17'yi daha ilgi çekici buldu.

Çünkü donanmanın, gökyüzündeki diğer her şeyi alt edebilecek tamamen hava muharebe odaklı bir savaş uçağına ihtiyacı yoktu. Yani YF-17'nin YF-16'ya yetişememesi, tamamen elendiği anlamına gelmiyordu.

Donanma ayrıca, uçak gemisi mancınık fırlatmaları sırasında motor daha fazla yani çift motorlu uçakları şiddetle tercih etti.

F-16 GERİDE BIRAKTI AMA SERÜVENİ SONA ERMEDİ

Hava Kuvvetleri, YF-16'dan üretilecek beş savaş filosu siparişi verdi. Uçak 1980 yılında hizmete girdiğinde F-16 Fighting Falcon olarak isimlendirildi. Ancak, LFW değerlendirmesinin kaybedeni YF-17, aynı zamanda hafif ve ucuz bir avcı uçağı için piyasada olan ABD Donanmasının dikkatini çekti.

F-16 mücadeleyi kazansa da, donanma daha sonra, YF-17'nin tasarımıyla daha fazla uğraştı. Uçağı büyüttü ve daha büyük bir varyantını ortaya çıkardı. Daha büyük varyantlar, bugün hala hizmette olan Block IF/A-18'e dönüştü. Yarım yüzyıl önce değerlendirme programını "kaybetmiş" bir uçak için hiç de fena bir sonuç değil...

Star Gazetesi