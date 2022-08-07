F-16 ve F-35 talebi! ABD'de çarpıcı Türkiye analizi: Biden yapmak zorunda

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, Türkiye-Yunanistan-ABD hattında yaşanan gelişmeleri mercek altına alarak kapsamlı bir analiz yayınladı.

F-16 VE F-35 İÇİN TEKLİF SAVAŞI

"ABD yapımı savaş uçakları için teklif savaşı NATO'nun en az arkadaşça üyeleri arasındaki gerilimi tırmandırabilir" analizde "Atina ve Ankara'nın ABD ile farklı ilişkileri var ve iki ülke de farklı yanıt alabilir. İki ülke arasındaki gerilim halihazırda iki NATO müttefiki arasında kırılgan olan ilişkileri daha da bozabilir" denildi.

'BİRİNİN JET ALIP DİĞERİNİN ALMAMASI DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİREBİLİR'

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'nun en kıymetli fakat en düşmanca müttefikleri olduğunun belirtildiği analizde, her iki ülkenin de Washington'dan savaş uçağı satın almak istediği hatırlatıldı. Yunanistan'ın 20 adet F-35 satın almak istediği belirtilirken, Türkiye'nin de kısa bir süre önce F-16 ve F-16 modernizasyon kiti satın almak istediğine dikkat çekildi.

"BİDEN İKNA ETMELİ"

Yeni Şafak'ın aktardığı makalede "Yunanistan'ın savaş uçağı satın alma talebi, Atina'nın Washington'la güvenlik ilişkilerinin giderek büyüdüğü bir dönemde geldi. Türkiye'nin talebi için ise bu satışı desteklediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'yi bu satışın ABD'nin ulusal güvenliği için önemli olduğuna ikna etmek zorunda" denildi.

Ankara'nın ABD'den olumlu cevap alamaması durumunda alternatiflere yöneleceği de belirtilirken analizde dikkat çekici bir yorum da yapıldı.