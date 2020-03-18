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Savunma

F-16'lar Çin'in bombardıman uçaklarını önledi

16 Mart'ta Pekin'e ait J-11 avcı - bombardıman ve KJ-500 hava erken ikaz uçakları, Tayvan hava sahasına tehlikeli bir biçimde yaklaştığı ve Tayvan'a ait F-16'ların Çin savaş uçaklarına önleme yaptığı bildirildi.

18 Mart 2020 Çarşamba 16:30 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:31
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Asya-Pasifik'te denizde yaşanan hareketliliğe benzer olarak göklerde de sürtüşme devam ediyor.

Tayvan, geçtiğimiz günlerde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) uçaklarına önleme faaliyeti icra edildiğini açıklamıştı. 16 Mart'ta ise Pekin'e ait J-11 av-bombardıman ve KJ-500 hava erken ikaz uçakları, Tayvan hava sahasına tehlikeli bir biçimde yaklaştığı, Tayvan'a ait F-16 Fighting Falcon'ların, scramble alarmı ile kalkış yaptığı bildirildi

Taipei, Çin'in bölgede artan eğitim ve tatbikat faaliyetlerinden dolayı bir süredir alarm seviyesini yükseltmiş durumda.

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