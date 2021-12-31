Bir ülke daha F-35'in peşinde! F-16'ların yerine alacaklar!

star.com.tr 31 Aralık 2021 Cuma 17:25 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 09:29

Tayland, 30 yıllık F-5 ve F-16 filosunun yerine, F-35 almak istiyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Napadej, 'Yaşlanan F-5 ve F-16 uçakları otuz yılı aşkın süredir hizmette. Hava kuvvetlerinin yeni bir savaş uçağı filosuna ihtiyacı var. Ulusal savunmayı güçlendirmek için bu gelişmiş savaş uçaklarının takibindeyiz.' dedi.

F-16'LARIN YERİNE F-35

Yaşlanan F-16 uçağı filosunun, bakım maliyetleri ve güvenlik riskleri giderek arttı.

ABD savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 Müşterek Taarruz Uçağı'nın ilk çıktıklarında maliyetleri 142 milyon ABD dolarıydı. Uçağın maliyeti şu anda, 82 milyon dolara düşmüş durumda. Bu durum bazı alıcılar için fırsat olarak görülüyor.

ACM Napadej, İsveç yapımı yeni Saab Gripen'in birim başına 85 milyon dolarlık fiyatla, Lockheed Martin'in ürününün ulaşılmaz olmadığını söyledi. Müzakerelere bağlı olarak, F-35'in birim fiyatlarının her biri için 70 milyon doların biraz üzerine düşürülebileceğini söyledi.

ACM Napadej, F-35 satın alma projesi için bütçe planlamasının Ekim ayında başlayan 2023 mali yılında başlatılacağını ve hava kuvvetleri satın almayı kabul ederse, tüm soruları yanıtlamaya hazır olduğunu söyledi.

Napadej, hava kuvvetlerinin finansman talebini haklı çıkarmak için uçak tedarik programını incelemek üzere bir panel kurulacağını söyledi.

ACM Napadej'e göre, hava kuvvetleri silah satın almıyor, halkı ve ulusun çıkarlarını savunmak için güvenlik sağlıyor. Napadej, Halkın hava kuvvetleriyle aynı safta olması halinde programı destekleyeceğinden emin olduğunu ifade söylüyor.

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