F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme

17 Mart 2020 Salı 10:38 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:38

United Technologies Corporation'a bağlı bir kuruluş olan Pratt & Whitney (P&W) Amerikan havacılık ve uzay şirketi, ABD Donanması için 20, ABD Hava Kuvvetleri için 6, Japonya hükümeti için 6 adet F-35 Lightning II’nin üç türevine de güç veren F135 tahrik sistemleri için bir üretim sözleşmesi aldığını açıkladı.

P&W ayrıca, geçtiğimiz haziran ayında 3,24 milyar dolar değerinde 233 adet F-35 motoru ve ekim ayında 5,7 milyar dolarlık 332 adet F-35 motoru için sözleşme imzalamıştı. Ekim ayında imzalanan 5,7 milyar dolarlık 332 adetlik sipariş bugüne kadarki en büyük F135 motoru üretim sözleşmesi olmuştu.

star.com.tr