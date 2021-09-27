F-35 üreticisi Lockheed Martin'den Pentagon'a kötü haber

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 19:51 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:19

Lockheed Martin'den yapılan yapılan açıklamada, Pentagon ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Lockheed Martin'in bu yıl 133 ila 139 uçak teslim edeceği belirtilen açıklamada, 2022'de ise 151 ila 153 uçağın teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, 2023'ten itibaren ise 156 uçağın teslim edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Bu zamana kadar 700'den fazla F-35'in teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uçakların dünya çapında 21 üste faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Şirket haziran ayında, 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı üretmeyi ve teslim etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.



16 ADET SİPARİŞ EDİLDİ

Pentagon, üretici şirket Lockheed Martin'den toplam maliyeti 1 milyar dolardan fazla olan 16 adet F-35 jeti daha sipariş ettiklerini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'den donanma ve hava kuvvetlerinin kullanımına sunulacak 16 adet F-35 jeti sipariş ettiklerini bildirdi.