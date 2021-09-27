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Savunma

F-35 üreticisi Lockheed Martin'den Pentagon'a kötü haber

ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin, 2022'de 151 ila 153 F-35 savaş uçağın teslimi için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile anlaştıklarını açıkladı. Söz konusu şirket haziranda 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı teslim etmeyi hedeflediğini bildirmişti. Pentagon geçtiğimiz günlerde 1 milyar dolar değerinde 16 F-35 uçağı daha sipariş etmişti.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 19:51 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:19
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Lockheed Martin'den yapılan yapılan açıklamada, Pentagon ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Lockheed Martin'in bu yıl 133 ila 139 uçak teslim edeceği belirtilen açıklamada, 2022'de ise 151 ila 153 uçağın teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, 2023'ten itibaren ise 156 uçağın teslim edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Bu zamana kadar 700'den fazla F-35'in teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uçakların dünya çapında 21 üste faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Şirket haziran ayında, 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı üretmeyi ve teslim etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

16 ADET SİPARİŞ EDİLDİ

Pentagon, üretici şirket Lockheed Martin'den toplam maliyeti 1 milyar dolardan fazla olan 16 adet F-35 jeti daha sipariş ettiklerini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'den donanma ve hava kuvvetlerinin kullanımına sunulacak 16 adet F-35 jeti sipariş ettiklerini bildirdi.

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