F-35 ve F-22 Raptor J-20'yi alt edebilir mi? Yırtıcı Kuş, Şimşek, Ejderha

ABD'nin F-35 Lightning II (Şimşek II) F-22 Raptor'u (Yırtıcı Kuş), Çin'in J-20 Mighty Dragon (Güçlü Ejderha) uçağıyla baş edebilir mi?



Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, bağımsızlık iddiasını güçlendiren ancak, Çin'in 'benim toprağım' dediği adayı, adeta ablukaya aldı.

Ada çevresinde büyük katılımlarla tatbikatlar devam ederken, Tayvan güçleri teyakkuz halinde beklemeye devam ediyor.

Çin, devam eden savaş tatbikatlarında 5. nesil J-20 gizli yetenekli avcı uçağını ilk kez kullanırken, karşı karşıya gelmemeleri halinde ABD Hava Kuvvetleri'nin (USAF)

J-20'ye karşı 5. nesil avcı uçakları F-22 Raptor ve F-35 Müşterek Saldırı Uçağı'nı sahaya sürebilir.

F-35 VE F-22 RAPTOR J-20 SAVAŞ UÇAĞINA KARŞI

ABD'nin Japonya ile tatbikatlarda bir düzine F-22 ve dört F-35 kullandığı bildirdi. Bu, Japon Denizi üzerinde artan Rus ve Çin "stratejik koordinasyon askeri uçuşlarına" ve diğer deniz manevralarına bir cevap niteliğindeydi.

F-22 RAPTOR

Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-22 Raptor, 1997'de hizmete girdi ve 2012'de son teslimatı yaklaşık 187'ye ulaştı. Uçak, gizli yetenekleriyle ön plana çıkan avcı bir hava hakimiyet uçağıdır.

ABD'nin 'terör' operasyonlarında havadan-havaya saldırılar gerekmediği için, F-22 atıl durumda kaldı. USAF, J-20'lerin girişini gördükten sonra, F-22'yi yine de elinde tuttu.

19 metre uzunluğundaki F-22, dikdörtgen yarıklara sahip eğim yönlü itme vektörlü Pratt ve Whitney F-119-100 motorlarına sahiptir. Mach 2 hıza (2.469 km/saat) ulaşabilir ve 19,7 ton ağırlığındadır.

F-22 harici yakıt desteği olmadan 799 kilometre uçabilir. Maksimum hizmet tavanı 50.000 fit olan uçak, yakıt ikmali ile 2.962 kilometre uçabilir.

Pratt ve Whitney motorları, Raptor'a art yakıcıları devreye sokmadan süpersonik hızlara ulaşabileceği süper seyir kabiliyeti veren dünyanın en iyi motorlarından bazılarıdır. Bu, daha az yakıt harcar ve düşmanın hava, yer ve füze sensörlerinin algılayamadığı kızılötesi izi azaltır.

Uçağın içeride üç silah bölmesi bulunuyor (merkez hattı boyunca gövdenin altında bir büyük ana bölme ve motor girişlerinin arkasında iki küçük bölme.)

AIM-120D Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya füze (AMRAAM) ve AIM-9X yandan sarıcı gibi birincil havadan havaya füzelerini tüm bölmelerde taşıyabilirken, havadan karaya mühimmat sadece AAM'leri değiştirmek şartıyla ana bölmede taşınabilir.

Altı adet AIM-120D taşıyabilen F-22'nin çok rollü görevleri gerçekleştiremediği ilk zayıflığına işaret.

160 kilometre menzilli AN/APG-77 katı hal Aktif Elektronik Olarak Taranan Dizi (AESA) radarına, üstün sensör füzyonuna ve veri bağlantılarına sahiptir. Ancak altın standardı, manevra kabiliyeti ve kinematik performansıdır ve onu it dalaşında Rus Suhoy jetleriyle aynı seviyeye getirir.

En belirgin özelliği, 'tüm yönleriyle' gizli olmasıdır, ancak görünmez değildir. Bu ayrıca, özel radar emici kaplamasının raporları ve resimleriyle birlikte daha yüksek yaşam döngüsü maliyetleriyle bakım yapmayı daha maliyetli hale getirir.

F-35 LIGHTNING II

Hem hava üstünlük hem de saldırı görevlerini yerine getirmek ve savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan ve üretilen, 5. nesil, tek kişilik ve tek motorlu, tüm hava koşullarına uygun çok görevli bir Amerikan savaş uçağı ailesidir. Aynı zamanda elektronik harp ve istihbarat, gözetleme ve keşif yeteneklerini etkili bir şekilde sağlayabilir.

Lockheed Martin, ana ortakları Northrop Grumman ve BAE Systems ile birlikte ana F-35 yüklenicisidir. Uçağın üç halihazırda üç versiyonu bulunuyor. Geleneksel kalkış ve iniş modeli olan F-35A (CTOL), kısa kalkış ve dikey iniş özellikli olan F-35B (STOVL) ve uçak gemilerine konuşlu F-35C...

F-35, temel olarak havadan vurabilecek ve kendini savunabilecek yeni nesil bir hava aracı olarak tasarlandı. Uçağın Uzunluğu 15,67 metre, yüksekliği 4,33 metredir. Kanat açıklığı ise 10,65 metredir.

Uçağın boş ağırlığı (A model için) 13,17 tondur. F35B ve F35 C modellerinin ağırlığı, A modelinden yaklaşık olarak 1,5 ton daha fazladır. Normal yüklü ağırlığı 22,4 ton olmasına karşın azami kalkış ağırlığı 31,8 tondur.

Hedeflerini çok uzak mesafelerden görebilme özelliğine sahiptir. Tek motorlu ve tek pilotlu bir uçaktır. F-35, tüm silahlarını gövde içinde saklamaktadır, dışarıdan herhangi bir bombası veya silahın olmaması, gizliliğini de artırmaktadır.

F-35B Dikey iniş ve kalkış özelliğine sahiptir. F-35, 1.931 km/saat hıza ulaşabiliyor ve 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor. Menzili modeller arasında çok az farklar olsa da yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır

18.000 Metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir ve tırmanma hızı saniyede 200 metredir. 25mm'lik GAU-22/A uçak topu ve 'havadan havaya', 'havadan karaya' sınıfı füzelerin yanı sıra GBU-31 JDAM, GBU32 JDAM güdümlü bombalar taşıyor.

J-31 MIGHTY DRAGON

Mighty Dragon olarak da bilinen Chengdu J-20, Chengdu Aircraft Industry Group tarafından geliştirilen beşinci nesil çift motorlu hayalet avcı uçağıdır. İlk uçuşunu 11 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştiren uçak, 2017 yılında hizmete girdi.

J-20, F-22 ve F-35 'den sonra dünyanın üçüncü operasyonel beşinci nesil hayalet savaş uçağıdır

20 metre uzunluğundaki uçak, 1 pilot tarafından kontrol ediliyor. Boş ağırlığı 19,4 ton olan uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 36,3 ton.

Maksimum 2,100 km hıza ulaşabilen uçak, AL-31 türevi veya yerli WS-15 versiyonu motorlar kullanıyor.

J-20, kısa/uzun menzilli havadan havaya füzeler (AAM) (PL-10 , PL-12 C/D & PL-21) için geniş bir silah bölmesine ve iki küçük yanal silah bölmesine sahiptir. F-22'ler eşit silah yükü aldığı belirtilen J-20, altı orta menzilli ve iki kısa menzilli havadan havaya füze taşıyabiliyor.

Analistler, J-20'nin F-22 ve F-35 ile benzer gizlilik tasarımı kullandığını ve ön tarafta iyi bir gizlilik yeteneği sağladığını belirtti. Bununla birlikte, uçağın yan tarafının ve eksenel simetrik nozulların uçağı radar algılamasına maruz bırakabileceği belirtiliyor.

Star Gazetesi