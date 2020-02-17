F-35'e nükleer kabiliyet

17 Şubat 2020 Pazartesi17:05 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:05

Amerikan Ordusu, taktik nükleer taarruz kabiliyetini hayalet teknolojisi ile güçlendirmek için harekete geçti. Bu kapsamda temsilciler meclisinden ek bütçe talebinde bulunuldu.

Geçtiğimiz yıla oranla 40 milyon artışla toplamda 110 milyon Amerikan Doları bütçeye erişmesi beklenen programın, önümüzdeki dört yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

C4 Defene'ın haberine göre, program sonucunda F-35 Lightning II uçakları, nükleer taarruz sertifikasyonlarını 2024'te tamamlayarak nükleer kabiliyete erişecek.