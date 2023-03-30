F-35'ler için tek seçenek bu! Askeri yetkili resmen duyurdu

ABD Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin üretimi F-35'in tüm varyantları için tam motor değiştirme maliyetinin karşılanmasına yardımcı olması hakkında başka hizmetler istedi. Söz konusu bu hizmeti verecek kurumun en üst düzey sivil yetkilisi, milletvekillerinin hizmete baskı yapmasına rağmen bunun mümkün olmadığını söyledi. Hizmetin sağlanmamasının nedeninin ise, Uyarlanabilir Motor Geçiş Programı (AETP) ile ilerlemeyi yeniden düşünmenin önemli olduğu öne sürüldü.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN TEK SEÇENEK

Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, hizmetin 2024 mali bütçe talebini bu ayın başlarında sunarken, F-35'in F135 motorunu multi milyarın bir parçası olarak geliştirilen GE Aerospace XA100 veya Pratt & Whitney XA101 ile değiştirmeye devam etmemeye karar verdi. F-35'ler için AETP programı kapsamında bunun yerine daha ucuz Pratt & Whitney firmasının F135 motor çekirdeği yükseltmesi (ECU) tercih edildi.

28 Mart'ta Meclis Ödenekleri Savunma Alt Komitesi duruşması sırasında, çok sayıda milletvekili Kendall'a, bir AETP'nin sağlayabileceği menzil veya yakıt verimliliği artışını neredeyse sağlamayacak olan F135 ECU planı konusunda baskı yaptı. Başkan Temsilci Ken Calvert (R-Calif.), komitenin geçmişte AETP programına fon eklediğini belirtti ve diğer hizmetler maliyetin bir kısmını üstlenirse Kendall'ın bu programla ilerlemeyi destekleyip desteklemeyeceğini sordu.

Ancak Kendall, hiçbir seçeneğin ABD Deniz Piyadelerinin F-35B varyantına uymayacağını ve Donanmanın F-35C uçak gemisi versiyonu için maliyetin, sığabilse bile haklı olacağına inanmadığını söyledi.

F-35 savaş uçakları için tek seçeneğin bu motor olduğunu belirten Kendall, "Önemli ölçüde fayda sağlayacağı tek hizmet Hava Kuvvetleri." dedi.

Ayrıca Kendall, AETP seçeneğinden elde edilen menzil ve yakıt verimliliği kazancının önemli olacağı görüşünü paylaştı. Öte yandan Kendall Pentagon'un tüm departmanı birlikte ileriye taşıyabilecek bir çözüme ihtiyacı olduğunu ve bu çözümün F135 olduğunu söyledi.

ŞİRKET BASKI YAPTI

Hava Kuvvetleri'nin duyurusunun ardından GE şirketi, Kongre'ye olası bir yeniden yapılanma ile ilerlemesi için baskı yaptı. Şirket yaptığı açıklamada, ECU'nun aynı yetenek iyileştirmelerini sağlamasa bile milyarlarca dolara mal olacağını söyledi.