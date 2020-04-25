F-35'te bulunan 13 ''ölümcül'' sorun 7'ye düşürüldü, ancak çözülemedi!

star.com.tr 25 Nisan 2020 Cumartesi 13:32 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 13:35

Geçtiğimiz Haziran ayında, kategori 1 eksiklikleri olarak bilinen ve F-35'i etkileyen 13 önemli teknik sorun hakkında özel ayrıntılar bildirdi. F-35 Ortak Program Ofisi, o zamandan beri bu sorunların beşini daha az önemli olarak nitelendirilen kategori 2'ye indirdi.

Kategori 1 sorunu, ölüm, ciddi yaralanma veya hastalığa neden olabilecek bir eksiklik olarak tanımlanır, uçakta veya ekipmanında kayıp veya hasara neden olabilir, operatörün savaşa hazır olma yeteneğini eleştirel olarak kısıtlar, jetin birincil veya ikincil görevleri yerine getirecek kadar iyi performans göstermesini önler, üretim hattında bir çalışmanın durmasıyla sonuçlanır veya kritik görev test noktalarını engeller.

Buna karşılık, kategori 2 sorunu ise izleme gerektiren, ancak operasyonları etkilemeyen bir durum olarak açıklanıyor.

Ancak hükümetin gözetimine ilişkin proje ile ilgili askeri meseleleri izleyen Dan Grazier, "Kategoriyi düşürmek sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Grazier, "Kategori 2 programları hala kesinlikle endişe kaynağıdır. Uçağın nasıl performans göstereceği üzerinde bir etkiye sahip olacaklar. Kusurlara sahip olmak istemiyoruz, pilotların dışarı çıkıp yapmaları gerekenleri yapabilmesi için bu şeylerin düzeltilmesini istiyoruz.” dedi.

Projelerin Kategori 2'ye indirildiği birkaç temel ifadenin yanı sıra, bir F-35 Ortak Program Ofisi sözcüsü, bu eksikliklerin güvenlik sınıflandırmaları nedeniyle nasıl çözüldüğü veya düşürüldüğü hakkında hiçbir bilgiyi açıklayamayacağını söyledi.

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