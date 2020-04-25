Türkiye'nin ilk jet motorlu yüksek hızlı hedef uçak sistemi: Şimşek

25 Nisan 2020 Cumartesi 15:40 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 15:41

Hava savunma birliklerinin eğitimlerinde kullanılan ve Türk Havacılık Uzay Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Şimşek hedef uçağı, operasyondaki 5’inci yılını geride bıraktı. Jet motoru ile saatte 400 knot hıza çıkabilen Şimşek, savaş uçaklarını simüle ederek hava savunma birliklerinin eğitimlerinde önemli bir katkı sağlıyor.

2009’da imzalanan proje ile başlayan çalışmalarda, Şimşek ilk uçuşunu 4 Ağustos 2012 tarihinde yaptı. İlk kullanımı ise Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Sinop’ta 2015’te gerçekleştirilen tatbikatta oldu.

Geçtiğimiz 5 yıl süresince Mavi Vatan, Denizkurdu, Deniz Yıldızı gibi önemli tatbikatlarda görev yapan Şimşek, ilk yurt dışı görevini de geçen yıl Kazakistan’da yapmıştı. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri’nin atış testlerinde Şimşek kullanıldı.

UÇAK VE FÜZEYİ SİMÜLE EDEBİLİYOR

Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi; hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

45 dakika havada kalma süresi

Azami hız 400 kts

1000ft (350m) ile 15000ft (4500m) (ASL) irtifalar arasında görev kabiliyeti

Menzil 50 km

Fırlatıcı ile kalkış

Paraşüt ile karaya veya denize iniş

Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol

İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı

Askeri standartlara uyumluluk

Özgün “YKİ Uçuş Kontrol Sistemi” ve “Otopilot Sistemi” sayesinde kalkış ve iniş dâhil rota / yön / hız / irtifa tutma modları ile tam otonom uçuş kabiliyeti

Yer Kontrol İstasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği

Eve Dönüş ve Acil İniş Modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş

Gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi telemetreleri kaydetme ve sonradan oynatabilme

Sayısal harita otomatik tanıma

Faydalı Yükler:

Pasif Radar İz Artırıcı

İlave Faydalı Yük Entegrasyon Çalışmaları:

MDI

CMDSDuman jeneratörü

Radar Altimetre