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Savunma

Yunanistan'ın talip olduğu fırkateyn yeni ülkesine teslim edildi

Yunanistan'ın da bir dönem talip olduğu platformlardan HMAS Melbourne (FFG 05) ve HMAS Newcastle (FFG 06), HMAS Watson Donanma Üssü'nde düzenlenen törenle yeni kullanıcısı olan Şili'ye teslim edildi.

24 Nisan 2020 Cuma 21:32 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 21:32
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Kraliyet Avustralya Donanması'nın geçtiğimiz aylarda emekliye ayırdığı iki Adelaide Sınıfı fırkateyn, yeni kullanıcısına teslim edildi.

Yunanistan'ın da bir dönem talip olduğu platformlardan HMAS Melbourne (FFG 05) ve HMAS Newcastle (FFG 06), HMAS Watson Donanma Üssü'nde düzenlenen törenle yeni kullanıcısı olan Şili'ye teslim edildi. Şili Donanması'nın hizmet dışına çıkardığı iki adet Jacob van Heemskerck Sınıfı hava savunma fırkateyninin yerini alacağı belirtilen gemiler, CS Capitan Prat (FFG 11) ve CS Almirante Latorre (FFG 14) olarak yeniden adlandırıldı.

Adelaide Sınıfı hava savunma fırkateynleri 139 metre uzunluğunda ve 4 bin 100 ton deplasmana sahip. Mk 13 ve Mk 41 VLS'lerden RGM-84J/L Harpoon Blok II, RIM-67 SM-2MR Blok IIIA ve RIM-162B ESSM füzelerini fırlatabilen ve Oto Melara Mk 75 76 mm Compatto topuna sahip olan platformlar, 324 mm Eurotorp MU90 torpidolarını kullanabiliyor. ADACS muharebe idare sistemi ile komuta edilen Adelaide sınıfı gemilerde Spherion karinaya monteli sonar da mevcut. Avustralya kullanımında iken Mk 15 Phalanx nokta savunma sistemi (Close-in Weapon System / CIWS) ile korunan platformlarda bahse konu sistemler sökülürken, yerlerine Şili'ye intikalin ardından Goalkeeper CIWS entegre edileceği açıklandı.

Kısa bir bakım onarımdan geçirilen gemilerin mürettebat eğitimleri de Sydney'de konuşlu HMAS Kuttabul Üssü'nde devam ettiği, ancak COVID-19 nedeni ile Şili'ye demir alacağı tarihin henüz netleşmediği belirtildi.

Kelebeğe dönüşmek için yola çıktılar!

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