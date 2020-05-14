star.com.tr 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:05 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:10

Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO), tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, F-35 çok amaçlı savaş uçağının Blok 4 yükseltmesi 9 ay ertelendi. Blok 4 için, Eylül 2020 ve Mart ayları arası için yapılan planların, 2021'e ertelendiği belirtildi.



Blok 4'le, Deniz Saldırı Füzeleri, Meteor ile SPEAR füzeleri ve çeşitli lazer güdümlü bombalar F-35'in repertuarına ekledi. Silahlardan bir kısmı entegre olsa da, bunların en önemlisi B61 nükleer bombaları, olan F-35'in iç silah bölmesine sığacak.

F-35 Blok 4 aracılığıyla, nükleer paylaşım anlaşmaları sayesinde, ABD'nin nükleer silah verdiği NATO ortakları, nükleer saldırı konusunda daha da güçlenecek.

Ancak Panavia Tornado uçağının çoğu Avrupalı müttefik tarafından kullanılmaması ve F-35 Blok 4'teki gecikme, özellikle İtalya, Hollada ve Belçika başta olmak üzere, NATO'nun nükleer yeteneklerinde bir boşluğa neden olabilir. Bunun yanı sıra, gecikme ve yükseltmelerle programın bütçesi de sınırlarını aştı.

GAO raporuna göre, Blok 4 yükseltmesinin büyüklüğünün, F-35 için zaten devasa bütçedeki maliyetleri artırdığını da kaydetti. 2019'da, Blok 4 nedeniyle 8 milyar dolarlık bir temel artış öngördüğünü belirten GAO, Salı günkü raporunda, güncellemenin geliştirme ve satın alma maliyetleriyle şu anda 13,9 milyar dolar olduğu tahmin ediyor.

Raporda, F-35'nin 66 yıllık döngü içerisinde işletme ve bakım maliyetleri 1,2 trilyon dolar olarak hesaplanırken, F-35 programının toplam maliyetinin 1,6 trilyon doların üzerine çıktığı belirtildi.

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