F35, Eurofighter için kritik! İtalya'dan Türkiye'ye üst düzey teklif

İtalya Hava Kuvvetlerinin İtalyan savunma sanayisi firması Leonardo ile beraber Sardinya adasındaki Decimomannu Üssü'nde son teknolojiye uygun altyapıyla faaliyete geçirdiği ve "Top Gun" olarak anılan üst düzey savaş pilotlarını yetiştirdiği uçuş okulu, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu bir grup gazeteciye kapılarını açtı.

Faaliyetlerine geçen yıl yaz aylarında başlayan ve resmi açılışı geçen hafta yapılan Uluslararası Uçuş Okulunda belirli uçuş deneyimi olan, seçilerek alınan genç pilotlar yaklaşık 1 yıl boyunca eğitim görüyor. Pilotlar, son derece gelişmiş simülatörlerdeki eğitimlerini tamamladıktan sonra Eurofighter Typhoon ya da F35 gibi 5. nesil uçakları kullanmaya uygun şekilde geliştirilen radar ve aviyonik sitemlere sahip eğitim uçağı olarak bilinen M346'larla eğitim uçuşları icra ediyor.

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Halihazırda 2 simülatör bulunan ve sayısının 5'e çıkarılması hedeflenen okulda, her yıl İtalya'nın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerden en az 80 pilotun eğitim görmesi hedefleniyor. Okulda aralarında Katar, Japonya, Kanada ve İngiltere'nin de bulunduğu 12 ülkeden pilotlar halen eğitim görüyor.

Uluslararası Uçuş Okulu yetkililerinin verdiği bilgiye göre, simülatörlerde radar sistemlerinden silah atış kontrol sistemine ve haritalara kadar her şey birebir yüksek çözünürlüklü görsellerle 360 derecelik görüş açısıyla yansıtılıyor. Yüksek teknoloji ürünü simülatörler, aynı zamanda havada görevdeki uçaklarla da eş zamanlı iletişime geçerek beraber ortak eğitim yapılması gibi imkan da sunuyor.

Söz konusu simülatörlerde pilotların uydu görüntüleriyle anlık sağlanan görseller eşliğinde gerçeğe yakın senaryolarla hava-hava savaşı, havadan karaya ve yerdeki birliklere destek verme gibi görevlere ilişkin eğitimler aldığı belirtildi.

Okulda eğitim gören 26 yaşındaki İtalyan savaş pilotu Daniele, yaptığı açıklamada, bir haftadır burada eğitim gördüğünü belirterek "Her açıdan gerek buradaki insanların profesyonelliğinden gerekse eğitim uçağımızın performansı itibarıyla iyi bir izlenim oluştu buraya dair." dedi.

Daniele, kendisinin Eurofighter Typhoon için seçildiğini ve buna yönelik bir eğitim programından geçtiğini anlatırken zorlukların neler olduğu sorusuna, "Bir sürü zorluğu var. Her şeyden önce sınavı geçmek ve 5 sene akademide eğitim görmek gerekiyor. Yurt dışında da çok sayıda kursa katılıyorsunuz. İngilizce, çalışmak, disiplin... Bunların hepsini zorluklar arasında sayabilirim. Gerçekten çabalamak ve fedakarlık istiyor." diye konuştu.

Simülatörde hemen hemen her gün bir kere uçuş yaptıklarını anlatan Daniele, "Bu kursa seçildiğim ve burada eğitim gördüğüm için son derece mutlu ve hevesliyim." ifadesini kullandı.

- "KAPILARIMIZ TÜRK PİLOTLARINA AÇIK"

Uluslararası Uçuş Okulu'nun açılış törenine katılan Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego Di Cremnago ise AA muhabirine özel değerlendirmelerde bulundu.

Cremnago, üst düzey pilotların eğitim gördüğü böyle bir okula ev sahipliği yapmaktan duyduğu gururu dile getirerek "Çok gururluyum çünkü burası mükemmel bir gerçekliği temsil ediyor. Bir İtalyan vatandaşı ve Bakan Yardımcısı olarak gururluyum. Savunma sanayimizi ve özellikle havacılığımızı bu noktaya gelmesi için çok destekledik." dedi.

Bu tesislerden Türk pilotların da faydalanıp faydalanamayacağı sorusuna Cremnago, "Türkiye, birçok uygulamayı paylaştığımız, çok iyi diplomatik ilişkilerimizin olduğu dost ve NATO müttefiki bir ülkedir. Bu nedenle bu girişimimize her kim katılmak istiyorsa ona kapılarımız açık. Türkiye gibi müttefik ve stratejik öneme sahip ülkelerin de kendi pilotlarını burada eğitimden geçirebilmesinin onların menfaatine olduğuna inanıyoruz. Eğer bana burada Türk pilotların da eğitim alıp alamayacağını soruyorsanız, buna cevabım kesinlikle evet." yanıtını verdi.

Avrupa'da Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesi ve bunların eğitimi gibi konuların tartışılmasına; burada Ukraynalı pilotların eğitim görüp göremeyeceğine ilişkin de Cremnago, "Burada, dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarına yönelik pilotlar yetiştiriyoruz. Burada en son nesil uçaklara doğru bir yol var; F35, Eurofighter gibi son nesil uçaklardan bahsediyoruz. Bunlar son teknoloji ürünü uçaklar ve şu anda Ukrayna Hava Kuvvetlerine tedarik edilmeyen uçaklardan bahsediyoruz. Burada verilen eğitim, bu türdeki son nesil uçaklara yönelik." değerlendirmesini yaptı.

İtalya'nın İngiltere ve Japonya ile beraber 6. nesil uçak projesi için kısa süre önce işbirliklerini duyurduğu anımsatılan Bakan Yardımcısı Cremnago, şunları kaydetti:

"Bu, birbirleriyle değerler ve ilkeler paylaşan 3 ülkenin vizyonundan ortaya çıkan üst düzey teknolojik içeriğe sahip bir proje. İtalya'nın İngiltere ile Eurofighter konusunda Almanya ve İspanya ile beraber zaten bir tecrübeleri var. Almanya ve İspanya, onlar şu anda başka bir uçağa yöneldiler. İtalya, İngiltere ile Japonya arasındaki bu işbirliği tabii ki diğer ülkelere de genişleyecektir. Şu anda devam eden bir görüşme yok ama gelecekte diğer ortak ülkelere genişletmeye yönelik bir kısıtlama yok."