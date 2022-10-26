Farkımızı ortaya koyduk: Türkiye geliştirip, üretme kapasitesine sahip

Türkiye, savuna sanayiinde önemli atılımlar yapıyor. Yerli savunma araçlarıyla sahadaki etkinliği artarken, rakiplerini de geride bırakıyor. Milli imkanlara geliştirilen füze sistemleri bunun en iyi örneği. Peki, balistik füze sistemleri neden önemli? Türkiye, balistik füze teknolojisinde hangi noktada?

Yerli imkanlarla üretilen savunma araçları Türkiye'yi bölgesinde güç çarpanı yaptı. Yıllar içinde çok sayıda teknolojik sistem geliştirildi. Füze teknolojisi de onlardan biri.

Artık ROKETSAN'ın geliştirdiği balistik füzeler konuşuluyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen balistik füzeler muharebe alanında Mehmetçik'in gücüne güç katarken, sahadaki dengeleri de değiştiriyor.

"ENVANTERDEKİ FÜZE SİSTEMLERİNİN TAMAMINI ROKETSAN ÜRETİYOR"

Bu teknolojinin dünyada çok fazla ülkenin sahip olmadığı bir kabiliyet olduğunu belirten ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şöyle konuştu:

"Şu anda 107 milimetreden başlamak üzere 300 milimetere 610 milimetreye kadar balistik füzelerimizi kendi imkanlarımızla milli yerli olarak gerçekleştirebiliyoruz ve üretebiliyoruz.

Şu anda Silahlı Kuvvetler'imizin kullanımında olan bütün füze sistemleri neredeyse tamamı ROKETSAN tarafından üretilen balistik füzelerden oluşuyor. Türk Silah Kuvvetleri'mizin en başta gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarda kendi rüştünü ortaya koyuyor."

Çok sayıda ülkede balistik füze var. Büyük bölümü 'hazır alım' şeklinde elde ediyor. Türkiye ise geliştirip, üretme kapasitesine sahip. Envanterde en az 6 çeşit balistik füze olduğu biliniyor. Her biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücünü oluşturuyor.

TRT Haber'in haberine göre, Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, "Türkiye Kara Kuvvetleri'ne ağırlık veren bir silahlı kuvvetler yapılanmasına sahip. Dolayısıyla karadan karaya füze sistemleri yani balistik füzeler Türkiye için kritik öneme sahip" değerlendirmesinde bulundu.

YERLİ FÜZE TAYFUN

TAYFUN'un geçtiğimiz günlerde test atışı yapıldı, sonuç başarılıydı. Dünyanın ilgisini çeken füze, yakın dönemde envantere girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da süreci yakından takip ediyor.

TAYFUN, Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde aldığı mesafeyi de göstermesi açısından önemli. TAYFUN hakkında konuşan Şahin, "Türkiye aslında TAYFUN'la birlikte bir balistik füzenin en kritik yapı taşları olan motorunu harp başlığını ve en önemlisi navigasyon sistemini kendi milli imkanlarıyla geliştirdiğini bütün dünyaya kanıtlamış oldu" dedi.

ROKETSAN, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Farklı türde çok sayıda füze de ihraç ediyor. Dünyadaki en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alıyor.