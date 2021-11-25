Fas, İsrail'den İHA ve hava savunma sistemleri satın alacak

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:29

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye göre, söz konusu gelişme İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Rabat ziyareti sırasında gerçekleşti.

Fas yönetimi, askeri İHA'lar ve İsrail'in geliştirdiği "Barak 8" hava savunma sisteminin de içinde yer aldığı milyonlarca dolarlık ileri teknoloji silah alımı için İsrail ile el sıkıştı.

Gantz'ın Fas ziyareti sırasında iki ülke arasında savunma alanında mutabakat zaptı imzalanmış, İsrail basını böylece Tel Aviv'in Fas'a silah satışının önünün açıldığını yazmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasında da anlaşmanın, "iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin tanımlanması ve gelecekteki iş birliği için somut bir zemin oluşturduğu" belirtilmişti.

İsrail'in İngilizce yayın yapan Times of Israel gazetesi, "İsrail'in ilk defa bir Arap ülkesiyle böyle bir anlaşma imzaladığını" aktarmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan "ilişkilerin normalleştirilmesi" anlaşmasının ardından iki günlük ziyaret için salı günü ilk kez Fas'a gitmişti.