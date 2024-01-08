''Fırkateyn ve denizaltı satmakta zorlanıyoruz'' itirafı: Türkiye karşısında güç kaybediyoruz

Türk savunma sanayi ürünlerinin yurt içi ve dışı kullanıcılarının envanterine girmesi ve operasyonel şartlarda aktif olarak kullanılması Türkiye'nin uluslararası pazarda daha etkin bir konum elde edilmesini sağladı.

Milli muharip uçak KAAN, ATAK II, ANKA III ve HÜRJET, küresel pazarda ses getirirken yabancı savunma şirketleri rekabet karşısında zayıflamaya başladı. Buna örnek Fransa'dan geldi.

Fransa basını, Fransız endüstrisinin yeni rakiplerin tehdidi altında olduğunu yazdı.

"FIRKATEYN VE DENİZALTI SATMAKTA ZORLANIYORUZ" İTİRAFI: TÜRKİYE KARŞISINDA GÜÇ KAYBEDİYORUZ

Dünyanın en büyük üçüncü silah ihracatçısı Fransa'nın Güney Kore, Türkiye ve İsrail karşısında güç kaybettiğini dile getiren Fransız basını, "Fransa'nın orta güç statüsüne ilişkin bir zayıflığı var" değerlendirmesinde bulundu.

Fransız gazetesine konuşan uzmanlar, Fransa'nın Orta Doğu ülkelerine bağımlılığı giderek arttığını ve son derece rekabetçi bir pazarda fırkateyn ve denizaltı satmakta zorlandığını dile getirildi.

Fransız savunmasının tarihi ağır toplarının da daha zorlu rakipler olan Güney Kore, Türkiye ve İsrail'den endişe duyduğu belirtildi.

30 yıl boyunca yüksek yoğunluklu bir çatışma senaryosunu göz ardı eden Avrupa'nın sanayi tabanının köreldiği kaydedildi.

Türk savunma sanayisinin güçlü devlet desteğiyle dış pazarları fethetmeye başladığı ve Türk ordusuna rekabetçi fiyatlarla NATO standartlarında hizmet edecek silahlar ürettiği ifade edildi.