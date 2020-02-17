İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0492
  • EURO
    6,5575
  • ALTIN
    307.212
  • BIST100
    120921
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Yerli ve milli imkanlarla üretildi: Milli Gözetim Radarı Gaziantep'te kuruldu
Savunma

Yerli ve milli imkanlarla üretildi: Milli Gözetim Radarı Gaziantep'te kuruldu

TÜRKİYE'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Gözetim Radarı (MGR), Gaziantep Havalimanı'nda kuruldu. 112 kilometre menzile sahip radar, test aşamalarından sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) teslim edilecek.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi12:52 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:53

Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapılan ilk sivil havacılık yaklaşım radar sistemi olacak. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve DHMİ iş birliğiyle yapılan sistemin tüm altyapısı ve yazılımı da milli olarak geliştirildi. Hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacak MGR ile uçakların daha güvenli iniş ve kalkış yapması sağlanacak.

MGR, tam yedekleme özelliğine sahip birincil gözetleme radarı PSR ve ikincil gözlem radarı SSR'den oluşuyor. PSR radarı, S- bantta çalışarak, 112 kilometre menzile ve 8,5 kilometre azimut kapsama alanına sahip. SSR radarı da MODE- S desteği sağlıyor. Bu sayede uçağın tescil işareti, mevkisi, irtifası ve hızı gibi bilgiler iletilebiliyor. Hareketli hedef takibi yapabilen algoritmaya sahip MGR, yağış konumu ve yoğunluğunu da ölçebiliyor.

Sistemin saha testlerinin tamamlanarak, teslimatının gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Füzeler ateşlendi! Esed'e karşı operasyon başlatıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin
NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

Boynuz kulağı geçermiş
Boynuz kulağı geçermiş

Boynuz kulağı geçermiş

İYİ Partili vekilden istifa kararı
İYİ Partili vekilden istifa kararı

İYİ Partili vekilden istifa kararı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Önemli bölgeye TSK kalkanı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.