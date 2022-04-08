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Savunma

Geri sayım başladı: Mavi Vatan'a Türkiye damgası

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan 2022 yılı tatbikatı için hazırlıklarını tamamladı. Tatbikata 22 savaş gemisi, havada yakıt ikmali, istihbarat uçakları, helikopterler, SİHA'lar, SAS ve SAT komandoları ile kimyasal, biyolojik ve nükleer timi de katılacak.

8 Nisan 2022 Cuma 10:11 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 10:11
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Mavi Vatan 2022 tatbikatı için geri sayım başladı. Donanmanın Türk sularında fırtına kopartacağı tatbikata kara, deniz ve hava unsurları katılacak. 22 savaş gemisi 11 Nisan'da bağlı oldukları limanlardan demir alacak.

Türk donanması Mavi Vatan'da dosta güven düşmana korku salacak. Bu yıl Karadeniz'de gerçekleştirilecek tatbikata SİHA'lar da katılacak.

TÜRK SULARINDA GÖVDE GÖSTERİSİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan 2022 yılı tatbikatı için hazırlıklarını tamamladı. İlki 2019 yılında gerçekleştirilen tatbikat bu yıl Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'de de gerçekleştirilecek.

SİHA'LAR DA YER ALACAK

Tatbikata 22 savaş gemisi, havada yakıt ikmali, istihbarat uçakları, helikopterler, SİHA'lar, SAS ve SAT komandoları ile kimyasal, biyolojik ve nükleer timi de katılacak.

Tatbikatta çeşitli jenerik senaryolar canlandırılacak. Türk donanması kabiliyetlerini sergileyecek.

Belirlenen hedeflere yönelik Türk gemileri taarruz gerçekleştirecek.

21 Nisan'a kadar hava, kara ve deniz kuvvetleri operasyonel güçlerini bir kez daha sergileyecek.

  • Mavi Vatan 2022 tatbikatı
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