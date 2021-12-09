Gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik hamle! Ülkeye BTR-82A'ları gönderecek

star.com.tr 9 Aralık 2021 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:12

Suriye, Irak gibi çeşitli ülkelerden Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan binlerce kişinin yaklaşık 3 aylık bekleyişi sürerken, Belarus-Polonya sınırında yaşananlar iki ülkenin suçlamalarına neden oldu.



İki ülke arasındaki gerilim devam ederken, Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya'nın ülkeye BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarına ek olarak, BTR-80K komuta araçları ve BMM zırhlı tıbbi araçlar teslim ettiğini duyurdu.

BTR-82A'LAR BATIDAKİ GRODNO BÖLGESİNE KONUŞLANACAK

Belarus Savunma Bakanlığı Basın Ofisinin Perşembe günü bildirdiğine göre, Rus yapımı BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarının yeni partisi, Belarus'a geldi ve batı Grodno Bölgesi'nde konuşlanmış mekanize tugaya teslim edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Arzamas kentinden 6'ncı Muhafız Mekanize Tugayı için Grodno garnizonuna BTR-82A zırhlıları taşıyan bir tren geldi." denildi.

Basın ofisinin aktardığına göre Tugay Komutanı Dmitry Mitskevich, "Bu, devletimizin silahlı kuvvetlerinin planlı yeniden silahlandırılması kapsamında Rusya Federasyonu'ndan planlı bir askeri teçhizat teslimatıdır." açıklamasında bulundu.

Belarus Savunma Bakanlığı, BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarına ek olarak, BTR-80K komuta araçları ve BMM zırhlı tıbbi araçların 6. mekanize tugay için geldiğini bildirdi.

TASS'a göre, Rus yapımı BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarının ilk partisi bu yılın eylül ayının sonunda Belarus'a ulaştı. BTR-82A, 2013 yılında Rusya'da hizmete giren ve Sovyet BTR-80'in yerini alan en son Rus tekerlekli zırhlı aracıdır. Bu tip zırhlı personel taşıyıcıları, Azerbaycan ve Kazakistan ordularında da faaliyet göstermektedir.

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