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Savunma

Gerilimi tırmandırmaya çalışıyorlar! Yunanistan ABD'den F-35 istedi

Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan yeni yollar arıyor. Son olarak Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD Savunma Bakanı Austin'den F-35 savaş uçağı istedi. Bu hamle, Atina'nın gerilimden beslendiğini bir kez daha ortaya koydu.

AA19 Temmuz 2022 Salı 07:23 - Güncelleme:
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satılmasını istedi.

Austin, Pentagon'da Panagiotopoulos ile görüştü.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Austin, ABD ile Yunanistan arasındaki savunma iş birliğinin "hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu" söyledi.

Austin, "Güncellenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşmaları ülkelerimizin ortak barış ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığı gösteriyor ve bunlar NATO'nun bölgeye stratejik giriş hedeflerini desteklemek üzere Yunanistan'daki Amerikan askeri varlığının artırılmasına imkan sağladı." diye konuştu.

- YUNAN BAKAN AUSTİN'DEN F-35 İSTEDİ

Panagiotopoulos ise ABD ile ülkesi arasındaki savuma iş birliğinin "son yılların en yüksek seviyesine çıktığını" söyledi.

Yunan Bakan, Rusya'yı "saldırgan" olarak tanımlarken bu ülkeye karşı "her türlü adımı atmaya" ve "Ukrayna'ya her türlü yardımı yapmaya" hazır olduklarını belirtti.

Panagiotopoulos, görüşmenin ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkileri daha da derinleştirme imkanı sağlayacağını umduğunu belirterek Austin'e "Bu ortaklığın şüphesiz yeni bir köşe taşı da ABD ile Yunanistan Silahlı Kuvvetleri arasındaki etkileşimi, koordinasyonu ve ortak çalışabilirliği artıracak son teknoloji F-35 savaş uçağının Yunanistan tarafından satın alınması olacaktır." dedi.

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