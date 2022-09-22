Gizemli insansız deniz aracı harekete geçirdi! Yeni bir silah türü olabilir

Kırım Sivastopol kenti yakınlarında karaya oturan gizemli insansız deniz aracı merak konusu oldu.

Patlayıcı yüklü olduğu düşünülen insansız deniz aracı açığa çekilerek Rusya tarafından imha edildi. Araca ilişkin fotoğraflar ise sosyal medyaya düştü.

Ortaya çıkan görüntülerde üzerinde çoklu kamera sistemi, anten, lazer ve navigasyon sisteminin olduğu görüldü. Araçla ilgili çok sayıda komplo teorileri ortaya atıldı.

İnsansız aracın gözetleme ve keşif için kullanıldığını dile getiren uzmanlar, ABD'nin Nisan'da açıkladığı Ukrayna için askeri yardım paketinin bir parçası olabileceğini söyledi. ABD ise İnsansız Yüzey Araçları (USV) konusunda herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetti.

Bazı uzmanlar ise karaya oturan USV'nin ABD'den temin edilenlerden tamamen alakasız ve başka yeteneklere sahip olabileceğini ileri sürdü.

Ukrayna kuvvetlerinin ticari olarak satılan insansız hava araçlarını doğaçlama seyir füzelerine dönüştürme yeteneğini kanıtlandığı, benzer bir başarının deniz araçlarında da yaşanmış olmasının şaşırtıcı olmayacağı ifade edildi.

Patlayıcı dolu USV'lerin Ukrayna silahlı kuvvetlerine Rus savaş gemilerine ve diğer küçük deniz taşıtlarına saldırmak için değerli bir ek araç sağlayacağından bahsedilirken USV'lerin Sivastopol gibi ağır savunma liman alanlarındaki hedeflere yapılan saldırılar için çok uygun olabileceği belirtildi.