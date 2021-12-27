Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler! 'Sessiz SüperSonik Teknoloji' ile tanışın

star.com.tr 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:44 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:44

Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafçı olan Aldo Boccaccio, Fort Worth Teksas'ta, 'X-59 Sessiz Süpersonik Deneysel Savaş Uçağı'nı fotoğraflamayı başardı.



Test sonrası Fort Worth, Teksas fabrikasına giderken çekilen fotoğraflarda, uçağın dışının mavi plastik bir malzemeyle kaplandığı görülüyor.

SKUNK WORKS X-59 QUESST

X-59 QueSST, Amerikan Uzay Ajansı NASA için, Lockheed Martin tarafından geliştirilmekte olan deneysel bir uçak. Lockheed Martin, 2016 yılında sessiz bir süpersonik uçak geliştirme ihalesini kazandı ve o zamandan beri projede önemli ilerlemeler kaydedildi.

2018 yılından beri Skunk Works'ün Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin Palmdale, California'daki tesisinde uçak üzerinde çalışılıyor.

Mevcut plan X-59'u, ilk uçuş testi için Palmdale'e tekrar gönderilmeden önce, yapısal testler için F-35 Müşterek Taarruz Uçağı üretim hattını barındırmasıyla ünlü Lockheed Martin'in Teksas fabrikasına nakletmekti.

X-59 'QueSST' programının amacı, adından da anlaşılacağı gibi, ses hızından daha hızlı hareket eden uçaklarda sonik patlamaların sesini ve hissedilen etkisini büyük ölçüde azaltabilecek teknolojiyi bulmaya çalışmaktır.

X-59 QUESST TASARIMI



X-59, tasarımı mümkün olduğunca basit ve düşük maliyetli tutmak için diğer Lockheed Martin uçaklarının bileşenlerini kapsamlı şekilde kullanan yenilikçi bir tasarımdır.

Yani uçak, F-16 avcı uçağının iniş takımını, NASA T-38 eğitim uçağının kokpit kanopisini, U-2 casus uçağının tahrik sistemi parçası ve F-117 gizli avcı uçağının kontrol mekanizmasını kullanacak.

Firmanın tanıttığı modeli, 28,7 metre uzunluğunda ve 9 metre kanat açıklığına sahip tek motorlu bir uçak. Uçağın gürültü seviyelerini azaltan uzatılmış bir burnu var. X-59, uçakta kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış F414-GE-100 turbofan motorları tarafından tahrik edilecek.

Uçağın 2025 yılına kadar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gereksinimlerini karşılaması bekleniyor.

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