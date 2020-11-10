Güneydoğu Asya ülkesinden yeni hamle: MiG-21'ler İHA'ya dönüşecek

star.com.tr 10 Kasım 2020 Salı 18:34 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 18:37

Hindistan da dahil olmak üzere diğer birçok Güneydoğu Asya ülkesi gibi Çin ile gerilim içerisinde olan Vietnam, envanterinden çıkardığı NATO kodu Fishbed olan MiG-21 uçaklarını, insansız hava araçlarına dönüştürme çalışmalarına başladı.

Şimdiye kadar, MiG-21'in nasıl iniş yapacağına dair araştırmaları tamamlayan Vietnam, S-300 hava savunma sistemi ile hava savunma tatbikatlarında kullanılacak bir insansız hava aracının geliştirilmesini hedefliyor.



Bakımı ve onarımı kolay olan ve Vietnam Savaşı’nda ABD’ye karşı kullanıldığı bilinen MİG-21’ler, görevden döndükten sonra 10 dakika içinde yeniden teçhizat yüklenip yakıt dolumu tamamlandıktan sonra tekrar göreve dönecek şekilde geliştirilmişti.

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