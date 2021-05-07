Haluk Bayraktar, ''ilk kez paylaşıyorum'' diyerek gösterdi! Uçak gemisinde TB3 SİHA'lar...

07 Mayıs 2021 Cuma 16:45 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 18:07

Dünya medyasının büyük ilgi gösterdiği Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'leri üreten Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA'ların görüntüsünü ilk kez paylaştı.

Bayraktar, "Bu görüntüyü ilk kez paylaşıyoruz. Bu resim, Sedef Tersanesi tarafından üretimi yapılan TCG Anadolu çok amaçlı havuzlu çıkarma gemimizdeki Bayraktar TB3'ün iniş ve kalkış konseptini gösteriyor. Onun çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Geçtiğimiz ay sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. İsmail Demir de "Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2'yi geliştiriyoruz. Böylece denizlerde bir SİHA vurucu gücümüz olacak." demişti.

TCG Anadolu ilk tasarım formatı ile bir Havuzlu Çıkarma Gemisi idi. Üzerinde helikopterler de taşıyabilen, içinde çıkarma gemileri olan ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar da koyabileceğiniz bir platformdu. Şimdi biz buna oyun değiştirici bir unsur olarak S/İHA'ları katıyoruz.

Gelinen nokta itibarıyla TCG Anadolu'ya yerli ve milli S/İHA'ların çeşitli güncellemelerin ardından konuşlanabilecek.