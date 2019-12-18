18.12.2019 23:02 - Güncelleme: 18.12.2019 23:56

Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Teknoloji Hamlesi'nin dününü ve bugününü ifade etti.

Baykar İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin...