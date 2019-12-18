Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Teknoloji Hamlesi'nin dününü ve bugününü ifade etti.
Baykar İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin...
5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... 🛩➡️✈️— Haluk Bayraktar (@haluk) December 18, 2019
Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin...#MilliTeknolojiHamlesi✈️🚀🇹🇷 pic.twitter.com/L3yhNfcKG6