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Savunma

Haluk Bayraktar'dan duygulandıran İHA paylaşımı!

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, yaptığı paylaşımla Milli Teknoloji Hamlesi'nin dünü ve bugününü ifade etti.

18.12.2019  23:02 - Güncelleme: 18.12.2019  23:56

Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Teknoloji Hamlesi'nin dününü ve bugününü ifade etti.

 

Baykar İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin... 

 

 

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