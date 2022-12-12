Haluk Bayraktar'dan heyecanlandıran Kızılelma açıklaması

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen ve inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren Türkiye İnovasyon Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

KIZILELMA BÜYÜK BİR İDEAL VE HEDEF



Bu yıl "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla 9. kez düzenlenen ve inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren etkinlikte konuşan Baykar Genel Müdürü Bayraktar, Türkiye'de inovasyon algısının pozitif bir dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, "20 yıl öncesinde biri yenilikçi bir fikir ile ortaya çıksa da gerek çevresel olumsuz telkin gerek siyaset kurumunun destek vermeyi bırakın, yer yer köstek olmasıyla inovatif fikri gerçeğe dönüşemiyordu." dedi.

Baykar'ın ürün gamı hakkında bilgi veren Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'ya diğer savunma sanayisi firmalarıyla birlikte yaptıkları ortak çalışmalarla daha da kabiliyet kazandıracaklarını söyledi.

AKINCI'dan sonra Türkiye'yi bu alanda güçlü ve bağımsız kılacak daha kritik proje olan Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı projesine başladıklarını hatırlatan Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın kendileri için daha başladıkları yıllardan bu yana büyük bir ideal ve hedef olduğunu ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'nin savaş uçakları konusunda çeşitli ambargolara maruz kaldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bundan 50 yıl önce tedarik ettiğimiz, ortak montaj üretim hattı kurduğumuz F-16'ları dahi Amerika'dan almakta zorluk çekiyoruz. Demek ki demode dahi olsa eğer siz bu alanda bağımlı kalırsanız böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. İşte, bizleri burada bağımsız ve oradan da daha güçlü bir şekilde yol almamızı sağlayacak olan böyle teknolojilerdir. Biz de Baykar olarak ekibimizle birlikte, bu düşünce ile gece gündüz çalışarak, bir yıl gibi bir sürede ayağı yerden kestirecek seviyeye gelecek şekilde Bayraktar Kızılelma'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. İsmi de kendisi gibi manidar, tarihimizde olduğu gibi hiçbir zaman ulaşılamayacak bir hedef olarak tanımladığımız 'kızılelma' olarak verildi. Bayraktar Kızılelma, Türkiye'yi savunma sanayisinde bir üst lige taşıyacak, düşük görünürlük özelliğine sahip, ses hızına yakın ve ses hızının üzerine çıkabilecek varyantları da olan, gerçekten çok kritik seviyede önemli ve stratejik bir proje. Bu proje; hiçbir devlet desteği almaksızın tamamen Baykar'ın ihracattan elde ettiği birikimlerle, bütün kaynaklarını bu işe yatırması suretiyle devam eden bir proje."

- "TEKNOFEST BU YIL 3 FARKLI İLDE DÜZENLENECEK"

Haluk Bayraktar, Baykar özelinde konuşmak gerektiğinde, her geçen gün gençlerle büyüyen bir firma olduklarını belirterek, halihazırda çalışan sayılarının 3 bin 100'ü geçtiğini, işe alımların çoğunu çok önem verdikleri staj programlarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Staj programına üniversiteden yeni mezun olmuş, son sınıfta okuyan ve ara sınıflarda projelerde yer alan yüzlerce gencin katıldığını aktaran Bayraktar, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) aracılığıyla TEKNOFEST'i ve DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ni düzenliyoruz. T3 Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile bu yıl her eğitim kademesinden 4 bin öğrenciye burs imkanı sağladık. DENEYAP'a gelen öğrencilere verdiğimiz eğitimlerle inovatif fikirlerini geleceğe taşıyabilmeleri için mentor desteği sunuyoruz. TEKNOFEST yarışmalarına katılan on binlerce gence inovatif fikirlerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteği, maddi destek ve teşvik edici ödüller gibi birçok imkan sunmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yapılacak işlerde etik ve ahlaki ilkelere riayet ederek tüm zorluklara karşı pes etmeden çalışmaya devam etmenin önemini vurgulayan Bayraktar, "Gençlerimizin cesur, yenilikçi ve vizyoner bakışlarını korumaları da çok önemli. Doğru analizler yaparak gelecekte öne çıkacak alanlarda çalışmak ve proje geliştirmek Türkiye'yi tam bağımsız ve müreffeh bir ülke haline getirecektir." dedi.

TEKNOFEST'in Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenleneceğini bildiren Bayraktar, festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruların geçen yıllara kıyasla çok daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Bayraktar, sunumunun ardından milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar ve İHA'ların geliştirilme sürecinde hayatını kaybedenlerin görüntülerinin yer aldığı videoyu katılımcılarla paylaştı.