star.com.tr 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:18

Türk Polis Teşkilatı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Teşkilat, Bayraktar TB2 SİHA'nın görev yerine giderken yolda Jandarma SİHA’sıyla karşılaştığı anların görüntülerini yayınladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA’mız görev yerine giderken yolda @jandarma’mızın SİHA’sıyla karşılaştı" ifadelerine yer verildi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da bu güzel tesadüfü alıntılayarak "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez..." ifadelerini kullandı.

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