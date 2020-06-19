Havada tehlikeli gerilim! ABD bombardıman uçaklarını Rus jetleri karşıladı

star.com.tr 19 Haziran 2020 Cuma 10:58 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 10:59

Rus Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus Hava Kuvvetleri'ne bağlı jetlerin, Ohotsk Denizi üzerinde uçan ABD B-52N bombardıman uçaklarına engelleme yaptığı belirtildi. Açıklamada uçakların Rus sınırını ihlal etmediği de belirtildi.



Açıklamada'da, "Rus sınırına önemli ölçüde yaklaşan ABD Hava Kuvvetleri uçaklarına, Rus hükümeti araçları tarafından sürekli kontrol edildi.' ifadesine de yer verildi.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, ABD uçaklarına müdahalede bulunmaları için, Su-30, Su-35 ve MiG-31 savaş uçaklarının konuşlandırıldığını belirtti.

Geçtiğimiz bir buçuk hafta içinde ABD, aynı bölgede Rus-ABD sınırı yakınlarında uçan Rusya'nın Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarına savaş jetleriyle 2 kez eşlik etti.

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