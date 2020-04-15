15 Nisan 2020 Çarşamba 22:35 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 22:35

Japonya Savunma Bakanlığı, ülkenin havadan erken uyarı gereksinimlerini karşılamak için 2014 yılında E-2D Advanced Hawkeye’ı seçti. ABD Donanması dışındaki en büyük Hawkeye operatörü olan Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri, 1983’ten beri 13 E-2C uçağını işletmektedir.

Şirket, E-2D Advanced Hawkeye’ın donanmanın savaş yönetimi komuta ve kontrolünü nasıl yürüteceği konusunda bir oyun değiştirici olduğunu söylüyor. ”Saldırıdan önce alan taraması yaparak, görev yönetimini gerçekleştirerek, ağ merkezli uçak gemisi gruplarını zarar görmekten korumak için “dijital oyun kurucu” olarak hizmet eden E-2D Advanced Hawkeye, ne olursa olsun görevi ilerletmenin anahtarıdır.”

E-2D, savaş uçaklarına özellikle savaş yönetimi desteği, alanın hava ve füze savunması bilgisi ile birlikte genişletilmiş savaş alanı farkındalığı sağlar.