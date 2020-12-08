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HAVELSAN duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarımıza ortak harekat kabiliyeti kazandırdık!

HAVELSAN resmi sosyal medya hesabı üzerinden insansız hava ve kara araçlarına ortak harekat kabiliyeti kazandırıldığını duyurdu.

08 Aralık 2020 Salı 16:05 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 16:08
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HAVELSAN, sosyal medya hesabından insansız hava ve kara araçlarına ortak harekat kabiliyeti kazandırıldığını açıkladı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada;

HAVELSAN'dan yapılan paylaşımda, 

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