HAVELSAN duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarımıza ortak harekat kabiliyeti kazandırdık!

HAVELSAN, sosyal medya hesabından insansız hava ve kara araçlarına ortak harekat kabiliyeti kazandırıldığını açıkladı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada;



HAVELSAN'dan yapılan paylaşımda,

İnsansız hava ve kara araçlarımıza ortak harekat kabiliyeti kazandırdık!



Dijital Birliklerimiz;



➡️Faydalı yük ve alt sistemler entegre edilerek tek merkezden müşterek harekat yapabilecek,



➡️Operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.



Hayırlı olsun.���� pic.twitter.com/2w5vHEkcPV