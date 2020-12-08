HAVELSAN duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarımıza ortak harekat kabiliyeti kazandırdık!

HAVELSAN, sosyal medya hesabından insansız hava ve kara araçlarına ortak harekat kabiliyeti kazandırıldığını açıkladı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada;
HAVELSAN'dan yapılan paylaşımda,
İnsansız hava ve kara araçlarımıza ortak harekat kabiliyeti kazandırdık!— HAVELSAN (@HAVELSANResmi) December 8, 2020
Dijital Birliklerimiz;
➡️Faydalı yük ve alt sistemler entegre edilerek tek merkezden müşterek harekat yapabilecek,
➡️Operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.
Hayırlı olsun.���� pic.twitter.com/2w5vHEkcPV