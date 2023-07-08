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Savunma

Hedef Kızılelma belgeselinin ikinci bölümü yayında: Yolumuzdan dönmeyiz!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın hikayesinin anlatıldığı 'Hedef Kızılelma' belgeselinin ikinci bölümü yayınlandığını duyurdu. Bayraktar, paylaşımına 'Yolumuzdan dönmeyiz' notunu düştü.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
Hedef Kızılelma belgeselinin ikinci bölümü yayında: Yolumuzdan dönmeyiz!
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Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinde yeni bir çağın kapılarını açan Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının geliştirme serüveninin anlatıldığı "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs'ta düzenlenen gala ile ekranlara taşındı. Bayraktar KIZILELMA'nın gökyüzü ile buluştuğu ikinci bölüm ise bugün saat 20.00'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlandı. Bayraktar KIZILELMA'nın 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşun gerçekleştirildiği ana kadar olan ve merakla beklenen geliştirme sürecinde yaşananlar, belgeselin ikinci bölümünde anlatıldı.

"Yolumuzdan dönmeyiz!"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Yolumuzdan dönmeyiz!" notunu düştü.

Yönetmenliğini AKINCI belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar KIZILELMA test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. 10 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde 5 binden fazla konuğun katılımıyla 3 salonda aynı anda ilk gösterimi gerçekleştirildi.

SELÇUK VE HALUK BAYRAKTAR ANLATIYOR

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda, KIZILELMA'yı ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalan gerçeklerle anlatmaya ikinci bölümde devam ediyor. Hedef KIZILELMA belgeseli ile tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının merak uyandıran hikayesi bu bölümde de devam ediyor. Hedef KIZILELMA belgeselinde Baykar'ın yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tanıklık eden emekli askerler, mühendisler ve gazeteciler süreci kendi pencerelerinden anlatıyor.

Milli insansız hava aracı geliştirme çalışmalarını erken dönemden itibaren takip eden gazeteciler Yağız Şenkal, Güntay Şimşek ve İlker Akgüngör, tanıklıklarını gazeteci gözüyle izleyicilere ulaştırıyor. Aralarında Ergin Saygun ve Ömer Faruk Küçük'ün de bulunduğu emekli üst düzey askerler, Bayraktar ailesi ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Baykar'ın geçtiği zorlu yolu kendi şahitlikleri ile aktarıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Ömer Bayraktar, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen azimle ve pes etmeden yürütülen mücadele sayesinde başarıya ulaşan serüveni, Bayraktar KIZILELMA belgeselinde ilk ağızdan izleyicilere anlatıyor.

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