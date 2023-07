Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinde yeni bir çağın kapılarını açan Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının geliştirme serüveninin anlatıldığı "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs'ta düzenlenen gala ile ekranlara taşındı. Bayraktar KIZILELMA'nın gökyüzü ile buluştuğu ikinci bölüm ise bugün saat 20.00'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlandı. Bayraktar KIZILELMA'nın 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşun gerçekleştirildiği ana kadar olan ve merakla beklenen geliştirme sürecinde yaşananlar, belgeselin ikinci bölümünde anlatıldı.

Yolumuzdan Dönmeyiz! ✈️

❝HEDEF #KIZILELMA Belgeseli 2. Bölüm❞ yayınlandı❗️



We won't stop moving forward! ✈️

❝THE GOAL: #KIZILELMA Documentary Chapter 2❞ has been released❗️



